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Пистолет Лебедева ПЛ-14

Самые громкие нераскрытые заказные убийства в России

© Sputnik . Григорий Сысоев
Новости
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Громкие заказные убийства всегда являются вызовом правоохранительной системе любого государства, однако зачастую эти преступления оказываются нераскрытыми.

СУХУЬ, 19 авг — Sputnik. Ровно 20 лет назад, 19 августа 1998 года, в Екатеринбурге киллер застрелил председателя областного отделения Союза ветеранов Афганистана Владимира Лебедева. Расправа над участником боевых действий, неформальным лидером так называемого афганского движения, возмутила общество. Люди требовали найти и наказать преступников, однако сделать это не удалось даже спустя два десятилетия. РИА Новости рассказывает о самых громких заказных убийствах, которые так и остались нераскрытыми.

Убийство Тимофеева
Стрелок выбраль цель
© Sputnik . Владимир Астапкович
Самые громкие покушения на лидеров стран в XXI веке

Главаря ореховской преступной группировки Сергея Тимофеева по кличке Сильвестр убили 13 сентября 1994-го в центре Москвы. Киллер прикрепил к его автомобилю взрывное устройство, сработавшее в тот момент, когда криминальный авторитет садился в салон. Шансов выжить у Сильвестра не было.

Оперативникам сразу стало понятно, что убийство совершили представители конкурирующих ОПГ. Однако следствие по делу быстро зашло в тупик — слишком много врагов было у Тимофеева. Его гибель сильно пошатнула позиции "ореховских". Заказчик и исполнитель преступления до сих пор не установлены.

Убийство Рузляева

Тольяттинский криминальный авторитет Дмитрий Рузляев по кличке Дима Большой погиб 24 апреля 1998-го. Автомобиль, в котором, кроме него, находились водитель и два охранника, киллеры изрешетили из автоматов Калашникова недалеко от здания Управления по борьбе с организованной преступностью. Одного из нападавших поймали сотрудники частного охранного предприятия "Центурион", случайно оказавшиеся неподалеку.

Задержанного доставили в ближайший отдел милиции, однако киллер "не раскололся". Он заявил оперативникам, что просто гулял на улице, услышал стрельбу, испугался и поэтому побежал. Заказчик убийства Рузляева так и остался неизвестен. По одной из версий, причиной расправы послужила борьба за теневой контроль над АвтоВАЗом.

Могила Дмитрия Рузляева в Баныкинском кладбище, Тольятти
CC BY-SA 3.0 IGO / ShinePhantom / Могила Дмитрия Рузляева, одного из криминальных авторитетов Тольятти, убитого в 1998 году. Баныкинское кладбище, Тольятти, Россия
Могила Дмитрия Рузляева в Баныкинском кладбище, Тольятти

Убийство Иванькова

Покушение на криминального авторитета Вячеслава Иванькова по кличке Япончик произошло 28 июля 2009-го. Киллер открыл огонь, когда Иваньков выходил из ресторана. Со множественными огнестрельными ранениями его доставили в больницу и сразу прооперировали. Несколько месяцев он пролежал в коме и скончался в середине сентября, так и не приходя в сознание.

В криминальном мире Япончик считался знаковой фигурой. Его влияние распространялось и за пределы страны. По одной из версий, Иваньков стал жертвой разборок, связанных с переделом сфер влияния. Спустя почти десять лет ни заказчик, ни исполнитель убийства не установлены.

Убийство Вагина

Лидера группировки так называемых центровых Олега Вагина застрелили 26 октября 1992-го в Екатеринбурге. Когда он в сопровождении нескольких охранников выходил из дома, из припаркованного во дворе "москвича" выскочили два вооруженных преступника и открыли огонь на поражение. Вагин попытался добежать до соседнего подъезда, однако там его ждал третий наемник, расстрелявший криминального авторитета в упор. Также погибли все телохранители.

Скорее всего, с Вагиным расправились представители конкурирующей группировки. Однако кто конкретно — неизвестно. Интересно, что убийство произошло в доме, где проживал губернатор Свердловской области, а также высокопоставленные сотрудники МВД и прокуратуры.

Могила криминального авторитета Олега Вагина
CC BY-SA 3.0 / Etram / Захоронение криминального авторитета Олега Вагина
Могила криминального авторитета Олега Вагина

Убийство Усояна

Одного из самых влиятельных преступных авторитетов страны Аслана Усояна по кличке Дед Хасан убили 16 января 2013-го в Москве. Утром вор в законе приехал в ресторан и прямо на входе получил пулю из снайперской винтовки. Охранники криминального авторитета, не дожидаясь скорой помощи, доставили его в ближайшую больницу, где он и скончался.

Оперативники выяснили, что киллер прятался напротив входа в заведение, однако задержать его по горячим следам не получилось. А спустя несколько лет расследование и вовсе приостановили. Исполнитель и заказчик преступления до сих пор не найдены. Впрочем, дело не закрыто. По одной из ключевых версий, убийство Деда Хасана связано с борьбой за лидерство в криминальном мире.

Могила Аслана Усояна (Деда Хасана)
CC BY-SA 4.0 / Dmitry Rozhkov / Хованское кладбище. Хованское кладбище. Могила Усояна (Деда Хасана) (cropped and resized)
Могила Аслана Усояна (Деда Хасана)



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