ООН призвала увеличить гумпомощь для проживающих в Донбассе

Организация обратилась к мировой общественности с целью напомнить, с какими угрозами, вызванными военным конфликтом на востоке Украины, сталкиваются миллионы мирных жителей

СУХУМ, 20 авг – Sputnik. Организация Объединенных Наций (ООН) призвала мировую общественность принять меры для защиты мирного населения Украины, страдающего в результате военного конфликта в Донбассе, сообщает РИА Новости.

В ООН обеспокоены тем, что миллионы украинцев в Донбассе сталкиваются с угрозой обстрелов и снайперского огня, а также с рисками, связанными с неразорвавшимися боеприпасами.

Координатор системы ООН на Украине и координатор по гуманитарным вопросам на Украине Оснат Лубрани, в свою очередь, призвала увеличить поддержку гуманитарных мероприятий, в не зависимости от того, где проживают люди, страдающие от украинского конфликта.

"Я прошу международное сообщество увеличить поддержку ради расширения мероприятий, направленных на облегчение страданий гражданского населения Украины, которое страдает в результате этого кризиса, независимо от места их (людей) проживания в международно признанных границах Украины, и еще раз призываю полностью соблюдать требования международного гуманитарного права", — заявила Лубрани.

По словам координатора, мировое сообщество должно немедленно увеличить финансирование, чтобы большие гуманитарные потребности на востоке Украины были полностью удовлетворены.

Весной 2014 года Киев начал силовую операцию против самопровозглашенных республик Донбасса, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине.

По данным ООН, на пятый год кризиса на востоке Украины более 3 тысячи гражданских лиц погибли, более девяти тысяч получили ранения. Более 3,4 миллионов человек сталкиваются с трудностями с получением продуктов питания, доступа к воде, жилья, медицинских услуг и образования.