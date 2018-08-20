14:01 20 Августа 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD67.18
  • EUR76.72
Поиск
Архивное фото покупателей в торговом зале

Средний чек россиян четвертый месяц подряд снижается

© Sputnik . Александр Поготов
Новости
Получить короткую ссылку
50810

Эксперты отметили, что таким маленьким средний чек не был уже более двух лет — с марта 2016 года. Тогда его значение равнялось 491 рублю, а в апреле 2016-го — 493 рублям. Уже в мае средний чек вырос до 497 рублей.

СУХУМ, 20 авг — Sputnik. Средний чек россиянина за один поход в магазин четвертый месяц подряд снижается. В июле, по сравнению с июнем, он стал меньше на 3,3% и составил 496 рублей. К таким выводам пришли специалисты холдинга "Ромир". Результаты исследования опубликованы на сайте компании. Об этом сообщает 360tv.

Холодильник
CC0
Ночные набеги на холодильник: эксперты рассказали о последствиях

Значительнее всего, уточняется в материале холдинга, сумма чека уменьшилась на территории Южного федерального округа: она снизилась на 7,6% — до 423 рублей. До 442 рублей, или на 7,5%, стал ниже показатель на Дальнем Востоке. В Северо-Западном округе он достиг 564 рублей (снижение на 7,4%), а в Сибири равняется 409 рублям (минус 4%).

В Поволжье один поход в магазин в среднем обходится в 415 рублей, что говорит о снижении на 3,7%. Жители Урала тратят на 1,8% меньше, или 436 рублей. В Центральном федеральном округе сумма чека уменьшилась на 0,3% и составляет 599 рублей.

Специалисты отмечают, что больше всего выросли показатели в Северо-Кавказском округе — на 15%. Сейчас там тратят порядка 681 рубля.

Что касается Москвы, то в столице России средний чек сократился на 1,2% (677 рублей). В Санкт-Петербурге отмечено снижение на 7%: жители города оставляют в магазинах около 636 рублей за один визит. В гипермаркетах тратят на 9% меньше. В супермаркетах чек уменьшился на 4,8%, а в дисконтных магазинах — на 3,4%.

В небольших точках традиционной торговли в июле средний чек, наоборот, вырос на 1,7%.

Специалисты "Ромира" основывали свои данные на информации о потреблении 40 тысяч россиян и 15 тысяч домохозяйств на территории 220 российских городов.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Военные учения НАТО
    Только спокойствие!

    В Латвии начинаются крупнейшие учения Namejs 2018: военные рассказали, будут ли заезжать во дворы и кто будет изображать "организаторов беспорядков".

  • В матче чемпионата Литвы пострадал Томас Клаудиус Тамашаускас
    Полевая медицина

    Оперативное вмешательство врачей во время матча спасло жизнь 18-летнему футболисту вильнюсского "Жальгириса".

  • Аквапарк
    Губит людей вода

    Жительница Кишинева получила травмы в аквапарке вблизи молдавской столицы – ее выбросило на крутом повороте водной горки.

  • Иди Курбон в Душанбе
    Скромнее надо быть

    Сотрудники Комитета по делам религии и упорядочения традиций и обычаев Таджикистана проверят, насколько скромно граждане отмечают Иди Курбон.

  • Зрители сидят в кинотеатре
    Важнейшее из искусств

    Бизнесмены, открывающие кинотеатры, смогут получить в Национальном банке Узбекистана кредиты со скидкой в 50 процентов.

  • Плавучая Сауна финского изобретателя Яанне Кяпулехто
    Сила пара

    Финский изобретатель отправится в Таллинн на плавучей сауне – он планирует преодолеть путь из Хельсинки за девять часов.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Автогонщик Дмитрий Гвазава
"Рыцари" асфальта: автогонки Mitjet 2L в объективе
Шоу фейерверков на фестивале Ростех
Огненные фонтаны "танцевали" в небе Москвы
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia