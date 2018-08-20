Средний чек россиян четвертый месяц подряд снижается

Эксперты отметили, что таким маленьким средний чек не был уже более двух лет — с марта 2016 года. Тогда его значение равнялось 491 рублю, а в апреле 2016-го — 493 рублям. Уже в мае средний чек вырос до 497 рублей.

СУХУМ, 20 авг — Sputnik. Средний чек россиянина за один поход в магазин четвертый месяц подряд снижается. В июле, по сравнению с июнем, он стал меньше на 3,3% и составил 496 рублей. К таким выводам пришли специалисты холдинга "Ромир". Результаты исследования опубликованы на сайте компании. Об этом сообщает 360tv. CC0 Ночные набеги на холодильник: эксперты рассказали о последствиях

Значительнее всего, уточняется в материале холдинга, сумма чека уменьшилась на территории Южного федерального округа: она снизилась на 7,6% — до 423 рублей. До 442 рублей, или на 7,5%, стал ниже показатель на Дальнем Востоке. В Северо-Западном округе он достиг 564 рублей (снижение на 7,4%), а в Сибири равняется 409 рублям (минус 4%).

В Поволжье один поход в магазин в среднем обходится в 415 рублей, что говорит о снижении на 3,7%. Жители Урала тратят на 1,8% меньше, или 436 рублей. В Центральном федеральном округе сумма чека уменьшилась на 0,3% и составляет 599 рублей.

Специалисты отмечают, что больше всего выросли показатели в Северо-Кавказском округе — на 15%. Сейчас там тратят порядка 681 рубля.

Что касается Москвы, то в столице России средний чек сократился на 1,2% (677 рублей). В Санкт-Петербурге отмечено снижение на 7%: жители города оставляют в магазинах около 636 рублей за один визит. В гипермаркетах тратят на 9% меньше. В супермаркетах чек уменьшился на 4,8%, а в дисконтных магазинах — на 3,4%.

В небольших точках традиционной торговли в июле средний чек, наоборот, вырос на 1,7%.

Специалисты "Ромира" основывали свои данные на информации о потреблении 40 тысяч россиян и 15 тысяч домохозяйств на территории 220 российских городов.