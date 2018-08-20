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автомат АК-308

Новый "Калашников" готовится к испытаниям

Концерн "Калашников"
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В начале года Министерство обороны России приняло на вооружение новые образцы стрелкового оружия — автоматы Калашникова Ак-12, Ак-15, а также АЕК-971 и АЕК-973 производства завода имени Дегтярева.

СУХУМ, 20 авг — Sputnik. Концерн "Калашников" разработал новый автомат АК-308 в калибре 7,62 мм, опытный образец готовят к испытаниям, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт "Калашников медиа".

"Оружие выполнено на базе автомата АК103 под патрон 7,62х51 мм с элементами и узлами конструкции автомата АК-12. В настоящий момент идет подготовка к предварительным испытаниям вооружения", — говорится в сообщении.

Автомат использует боеприпасы калибра 7,62 мм. Вместимость магазина — 20 патронов. Вес оружия с пустым магазином — 4,3 кг. Общая длина 880-940 мм. Длина ствола — 415 мм. АК-308 использует диоптрический прицел и складной, регулируемый по длине приклад на 4 позиции. Возможна установка штык-ножа.



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