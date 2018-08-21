Песчаный смерч на берегу Черного моря разнес пляж

Очевидцы сняли на видео выход смерча на сушу и выложили в Сеть.

СУХУМ, 21 авг — Sputnik. Отдыхающие стали свидетелями выхода смерча на сушу на одном из пляжей Геленджика в последних числах августа, сообщает Кубань 24.

Смерч можно было наблюдать несколько минут. На кадрах видно, что вихрь закручивает песок, разбрасывает вещи туристов, лежаки, затем направляется в сторону воды и исчезает. Никто не пострадал.

Подобное природное явление опасно не порывами ветра, а содержимым смерча, куда попадают предметы, которые могут нанести вред.

Отмечается, что на геленджикской метеостанции смерч не зафиксировали.