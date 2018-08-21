Ученым стало известно, когда на Земле появился первый живой организм

СУХУМ, 21 авг – Sputnik. В статье опубликованной в журнале Nature Ecology and Evolution ученые рассказали, что, известный как "Лука", общий предок всех существующих сегодня организмов, появился на Земле примерно 4,5 миллиарда лет назад, еще до так называемой "поздней тяжелой бомбардировки".

Следы "Луки" можно обнаружить в ДНК всех когда-либо существовавших и живущих сегодня существ. Утверждается, что "Лука" жил у горячих источников на суше,а не в первичном океане, и был экстремофилом, передает РИА Новости.

"Объединив археологические и генетические данные, мы показали, что "Лука" жил на заре истории Земли. Мы предполагаем, что он появился почти сразу после того, как Тейя, прародительница Луны, столкнулась с нашей планетой. Бактерии и археи разделились гораздо позже, примерно через миллиард лет", —утверждает Давид Пизани (Davide Pisani) из Бристольского университета (Великобритания).

Считается, что живые организмы впервые появились на нашей планете во время архейской эры, однако до сих пор не существует единого мнения насчет того, как и когда зародилась жизнь. Сегодня в руках ученых имеются ископаемые свидетельства того, что старейшим бактериям Земли около 3,4 млрд лет. Однако в среде ученых есть мнение, что жизнь могла зародиться гораздо раньше. В виду отсутствия более ранних окаменелостей бактерий геологам и биологам остается только догадываться о времени появления первой жизни.

Отсутствие информации о скорости накапливания мутаций в ДНК первых живых организмов на Земле, затрудняет исследование других отличительных черт "Луки", в том числе и его возраста.

Пизани с коллегами считают, что решением этой проблемы может стать объединение данных археологических раскопок, с той информацией о геноме "Луки", которые сейчас имеются на руках у эволюционистов. К примеру, возраст самых древних ископаемых водорослей оставляет 1,56 миллиарда лет, а эукариот, клеток с обособленным ядром – примерно 1,61 миллиарда лет.

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Эти расчеты показали, что "Лука" появился неожиданно рано в истории Земли – он не мог возникнуть позднее, чем 3,9 миллиарда лет назад. Скорее всего, он возник сразу после столкновения зародыша нашей планеты и Тейи, "прабабки" Луны, что случилось 4,52-4,47 миллиарда лет назад. Это означает, что наша планета была обитаемой фактически все время ее существования.

Такая оценка возраста "Луки" особенно важна по той причине, что она означает, что первые микробы появились на нашей планете еще до того, как началась так называемая "поздняя тяжелая бомбардировка". Подобным образом астрономы называют один из эпизодов в жизни Земли и Луны, начавшийся примерно 3,9 миллиарда лет назад, когда их поверхность практически постоянно бомбардировалась крупными астероидами и кометами.

Такие крупные небесные тела большинство исследователей считает главным источником земной воды и "кирпичиков жизни". Таким образом, если "Лука" действительно появился до начала этой бомбардировки, то это означает, что жизнь возникла из "собственных" запасов воды и органики Земли, переживших процесс ее формирования и столкновение с Тейей. Проверить подлинность этой теории будет практически невозможно без обнаружения значительно более древних окаменелостей,подводят итог авторы.