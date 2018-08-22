12:51 22 Августа 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD67.62
  • EUR78.20
Поиск
П/к и фотоколл режиссера фильма Т2 Трейнспоттинг (На игле 2)

Новый "Джеймс Бонд" остался без режиссера

© Sputnik . Евгения Новоженина
Новости
Получить короткую ссылку
11 0 0

Новая часть Бондианы должна выйти на экраны 8 ноября 2019 года.

СУХУМ, 22 авг — Sputnik. Режиссер новой серии шпионской саги о Джеймсе Бонде "Бонд 25" Дэнни Бойл покинул проект, сообщает РИА Новости.

"Сегодня Майкл Дж. Уилсон, Барбара Брокколи и Дэниел Крэйг объявили, что Дэнни Бойл решил больше не участвовать в съемках фильма "Бонд 25" из-за творческих расхождений", — говорится на официальной странице Бондианы в Twitter.

Дэнни Бойл известен по таким фильмам, как "На игле", "T2: Трейнспоттинг", "Пляж", "Миллионер из трущоб" и другие.

Премьера первого фильма Бондианы "Доктор Ноу" (Dr. No) состоялась 5 октября 1962 года в Лондоне. За всю историю съемок фильмов о Джеймсе Бонде агента 007 играли шесть актеров: Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан, последним Бондом стал Дэниел Крэйг.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Каким я увидел город Байконур: краткий путеводитель по космосу на земле
    На старт!

    Новый стартовый комплекс по запуску ракет "Союз-5" появится на Байконуре. Первый пуск может быть совершен уже через четыре года.

  • Женщина укрывается от жары под зонтиком. Архивное фото
    Быть в тренде

    Колумнист Sputnik Кыргызстан собрала десять лайфхаков, как оставаться на плаву при достижении взрослого возраста.

  • Гигантская картошка
    Выращено с любовью

    Житель Браслава на своем приусадебном участке вырастил огромную картофелину – ее вес превышает килограмм.

  • Певец Дима Билан, архивное фото
    Невозможное возможно?

    Решен вопрос с концертом Димы Билана в Даугавпилсе – певец должен был определиться с датой выступления после его отмены в День города.

  • Линии электропередач
    Тушите свет!

    Средняя цена на электроэнергию в Литве и Латвии на прошлой неделе была самой высокой в регионе.

  • Кирилл Габурич
    Реальные цифры

    Министр экономики и инфраструктуры Молдовы рассказал о том, в каком состоянии находится экономика страны.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Концерн "Калашников" представил новые разработки
Серпом по волосам
Стрижка серпом: китайский ритуал инициации
Как узнать, испортилось ли лекарство
Как узнать, испортилось ли лекарство

Соцсети

Sputnikabkhazia