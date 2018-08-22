Новый "Джеймс Бонд" остался без режиссера

СУХУМ, 22 авг — Sputnik. Режиссер новой серии шпионской саги о Джеймсе Бонде "Бонд 25" Дэнни Бойл покинул проект, сообщает РИА Новости.

"Сегодня Майкл Дж. Уилсон, Барбара Брокколи и Дэниел Крэйг объявили, что Дэнни Бойл решил больше не участвовать в съемках фильма "Бонд 25" из-за творческих расхождений", — говорится на официальной странице Бондианы в Twitter.

Дэнни Бойл известен по таким фильмам, как "На игле", "T2: Трейнспоттинг", "Пляж", "Миллионер из трущоб" и другие.

Премьера первого фильма Бондианы "Доктор Ноу" (Dr. No) состоялась 5 октября 1962 года в Лондоне. За всю историю съемок фильмов о Джеймсе Бонде агента 007 играли шесть актеров: Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан, последним Бондом стал Дэниел Крэйг.