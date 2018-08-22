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В Аргентине сожгли почти 400 кг кокаина

Почти 400 килограммов "российского" кокаина сожгли в Аргентине

© AP Photo. Argentine Security Minister
Новости
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В ходе крупной совместной операции спецслужб России и Аргентины удалось пресечь поставку в Москву 389 килограммов кокаина.

СУХУМ, 22 авг — Sputnik. Почти 400 килограммов кокаина, изъятого во время спецоперации российско-аргентинских спецслужб, были сожжены в Аргентине, сообщает РИА Новости.

Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов принял участие в мероприятии.

"21 августа сего года Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Аргентинской Республике Дмитрий Валерьевич Феоктистов принял участие в мероприятии по сожжению кокаина, изъятого во время проведения российско-аргентинской совместной спецоперации, в крематории на кладбище Чакарита", — говорится в сообщении посольства России в Арегнтине.

Ранее в ходе крупной совместной операции спецслужб России и Аргентины удалось пресечь поставку в Москву 389 килограммов кокаина и задержать в Аргентине несколько человек, в том числе сотрудника местной полиции и выходца из России. Чемоданы с наркотиками нашли на территории посольства России, причем о находке аргентинской полиции сообщили сами российские дипломаты.

Теги:
Аргентина, Россия


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