Почти 400 килограммов "российского" кокаина сожгли в Аргентине

СУХУМ, 22 авг — Sputnik. Почти 400 килограммов кокаина, изъятого во время спецоперации российско-аргентинских спецслужб, были сожжены в Аргентине, сообщает РИА Новости.

Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов принял участие в мероприятии.

"21 августа сего года Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Аргентинской Республике Дмитрий Валерьевич Феоктистов принял участие в мероприятии по сожжению кокаина, изъятого во время проведения российско-аргентинской совместной спецоперации, в крематории на кладбище Чакарита", — говорится в сообщении посольства России в Арегнтине.

📹[AHORA] 📍 Desde Cementerio de la Chacarita #CABA quema de los 389 kilos de cocaína secuestrados en febrero en el “Operativo 12 Reinas” ▶️ https://t.co/vgprYXHAF5 pic.twitter.com/TsWl1kpmuC — Gendarmería Nacional (@gendarmeria) 21 августа 2018 г.

Ранее в ходе крупной совместной операции спецслужб России и Аргентины удалось пресечь поставку в Москву 389 килограммов кокаина и задержать в Аргентине несколько человек, в том числе сотрудника местной полиции и выходца из России. Чемоданы с наркотиками нашли на территории посольства России, причем о находке аргентинской полиции сообщили сами российские дипломаты.