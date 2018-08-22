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Эстония и Латвия хотят взыскать с России ущерб за "советскую оккупацию"

© Sputnik . Владимир Песня
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Прибалтийские государства — Эстония, Латвия и Литва — считают, что были оккупированы СССР с 1940 по 1991 год. Россия не признает такой постановки вопроса.

СУХУМ, 22 авг — Sputnik. Министры юстиции Эстонии и Латвии, Урмас Рейнсалу и Дзинтарс Разначс, заявили по итогам совместного заседания о том, что их страны намерены добиваться от России взыскания ущерба за "советскую оккупацию", сообщает РИА Новости.

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В совместном заявлении говорится, что Эстония и Латвия придают ценность сотрудничеству в увековечивании и осмыслении исторического наследия, чтобы обеспечивать безопасность, демократию и принципы правового государства.

Помимо этого, Рейнсалу и Разначс представили друг другу план действий в этом направлении, в том числе и на уровне ООН.

В Совете Федерации России ответили на инициативу Эстонии и Латвии, подчеркнув, что у этих стран нет правовых оснований требовать от России компенсации.

"Это далеко не новость. С распада СССР пытаются что-то у нас выцыганить. Никаких правовых оснований под этим нет. Ибо не было факта оккупации", — сказал член международного комитета верхней палаты российского парламента Олег Морозов.

Сенатор подчеркнул, что экономически Латвия и Эстония были высокоразвитыми регионами СССР с весьма высоким уровнем жизни. "Поэтому еще вопрос, кто кому должен, если подойти к вопросу чисто арифметически", — считает парламентарий.

Власти прибалтийских республик уже не в первый раз поднимают вопрос о компенсации за "советскую оккупацию". Так, в 2015 году министры юстиции Латвии, Литвы и Эстонии подписали меморандум о координации действий по предъявлению России требований о возмещении "советского оккупационного ущерба".

В странах действуют специальные комиссии по подсчету этого ущерба. Так, в Латвии сперва насчитали 185 миллиардов евро, а к апрелю 2016 года увеличили эту сумму до 300 миллиардов и добавили, что она еще может меняться.



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