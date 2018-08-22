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Выживут только ленивые: новая теория эволюции

© Sputnik . Антон Денисов
Новости
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Сравнительно-анатомический анализ вымерших и ныне живущих атлантических моллюсков показал, что наиболее ленивые представители видов обладают определенным преимуществом в эволюционной борьбе, утверждают американские ученые.

СУХУМ, 22 авг — Sputnik. Движущей силой эволюции являются не "наиболее приспособленные", а "наиболее ленивые" особи, предполагают ученые из Канзасского университета. Такие выводы были сделаны после анализа 229 видов моллюсков. "Выбрав" эволюционную стратегию, смысл которой в расходе минимального количества энергии, современные моллюски смогли выжить в изменчивой и опасной окружающей среде. Результаты исследования позволят понять, какие животные с наибольшей вероятностью исчезнут в наше время в процессе изменения климата и учащения погодных аномалий, пишет RT.

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© AFP 2018 / GREGORY BOISSY
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Метаболизм как способ выживания

Биологи сосредоточили свое внимание на метаболических процессах, проходящих в организме мягкотелых, вымерших и ныне живущих двустворчатых и брюхоногих моллюсков, как факторе эволюции этого вида.

"Мы давно хотели выяснить, какую роль играет скорость обмена веществ в вымирании представителей различных видов животных. Провести исследование мы решили на моллюсках, поскольку располагаем обширными данными о физиологии этих существ", — рассказал автор исследования Люк Штроц. 

Изучая темпы роста раковин моллюсков, ученые сделали выводы и об интенсивности обмена веществ. Этот способ ученые использовали для определения скорости обмена веществ у вымерших и современных моллюсков.

Годовой прирост раковин отслеживается по четким меткам на их створках. Аналогичный метод применяют ботаники, когда по ширине кольца на спиле ствола определяют, как быстро росло дерево в тот или иной год. В зоологии беспозвоночных быстрый или медленный рост раковины свидетельствует об интенсивном или замедленном метаболизме. Этот способ ученые использовали для определения скорости обмена веществ у вымерших и современных моллюсков.

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"Мы обнаружили, что моллюски, вымершие за последние пять миллионов лет (начиная с середины плиоцена), обладали более высоким уровнем метаболизма, чем их современные собратья. А значит, затрачивали больше энергии в процессе жизнедеятельности. Получается, что выжил наиболее ленивый", — сказал Штроц.

Ученым до конца неизвестно, что послужило причиной уменьшения расхода энергии на жизнедеятельность моллюсков, что и гарантировало победу в эволюционной борьбе. Дальнейшие исследования должны определить, какую роль играл метаболизм в исчезновении других видов животных.

Эволюция в регрессе

 Предположение американских ученых о том, что движущей силой эволюции могут быть не "наиболее приспособленные", а "наиболее ленивые" особи какой-либо популяции, позволяет спрогнозировать, какие виды с наибольшей вероятностью исчезнут в процессе изменения климата, вызванного глобальным потеплением.

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Российские ученые отметили, что описанный зарубежными специалистами морфологический регресс является лишь одним из четырех эволюционных путей, в ходе которого особь приучается тратить минимум энергии. Что касается трех других путей, то ценогенез — это приспособление к условиям существования, которое проявляется лишь на стадии зародыша, ароморфоз заключается в способности живых организмов адаптироваться к изменениям окружающей среды, а идиоадаптация очень близка к ароморфозу. Американские исследователи разглядели в "наиболее ленивых" особях популяции движущую силу эволюции, хотя  раньше научное сообщество не приходило к единому мнению о решающей роли какого-либо из путей.

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© Фото : University of Chicago, Kevin Jiang
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"Давно известно, что физиологический регресс является возможным эволюционным путем, который способствует выживаемости. Среди животных, последовавших этому пути, можно выделить оболочников и ленточных червей", — поведал в интервью RT доцент кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Владимир Шахпаронов.

Однако, прежде чем делать окончательные выводы о путях эволюции, следует изучить комплексно все условия, способствовавшие вымиранию того или иного вида. Например, ареал обитания и размер животных могут сыграть важную роль в исчезновении или сохранении популяции, заключил Шахпаронов.

Теги:
эволюция, США


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