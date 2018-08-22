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Модель робота с искусственным интеллектом

Муравьи научили роботов уступать на дорогах

© Fotolia / Mopic
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Ученые обратили внимание на уникальные особенности поведения муравьев и использовали их в проектировании роботов.

СУХУМ, 22 авг — Sputnik. Муравьи научились эффективно решать проблему пробок, с которой они сталкиваются при создании сети узких подземных туннелей, пишет портал N+1.

"Муравьи, которые вытаскивают частички грунта наружу, пользуются приоритетом, то есть, остальные насекомые отступают назад и пропускают их. Если бы автомобилисты действовали подобным образом, никаких заторов на дорогах просто не было бы", — говорят ученые.

Ученые взяли за основу модель поведения муравьев, модифицировали ее и применили к системе из нескольких роботов, которые пытались переместить груз через узкий проход. Итог обрадовал ученых — муравьи научили роботов действовать правильно.

Исследователи уверены, что такими алгоритмами можно будет наделить беспилотные машины.



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