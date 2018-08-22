Кремль ответил на заявление Эстонии и Латвии о компенсации за "советскую оккупацию"

Накануне главы Минюста Эстонии и Латвии Урмас Рейнсалу и Дзинтарс Разначс заявили, что намерены добиваться от Москвы выплаты компенсации за "советскую оккупацию".

СУХУМ, 22 авг — Sputnik. Россия не намерена вести разговор о компенсациях за "советскую оккупацию", которые собираются взыскать Эстония и Латвия, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости. © Sputnik . Владимир Песня Эстония и Латвия хотят взыскать с России ущерб за "советскую оккупацию"

"Конечно же, не согласны вообще с термином "советская оккупация", это первое. Второе, мы не согласны, что может заходить речь о каких-то компенсациях", — отметил Песков.

Он также попросил не забывать о вкладе Советского Союза в развитие прибалтийских республик.

Главы Минюста Эстонии и Латвии Урмас Рейнсалу и Дзинтарс Разначс намерены действовать, в том числе и на уровне ООН.

Власти прибалтийских республик уже не в первый раз поднимают вопрос о компенсации за "советскую оккупацию". Так, в 2015 году министры юстиции Латвии, Литвы и Эстонии подписали меморандум о координации действий по предъявлению России требований о возмещении "советского оккупационного ущерба".

В странах действуют специальные комиссии по подсчету этого ущерба. Так, в Латвии сперва насчитали 185 миллиардов евро, а к апрелю 2016 года увеличили эту сумму до 300 миллиардов и добавили, что она еще может меняться.