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Московский Кремль. Угол Кремлевской набережной и площади Васильевский спуск. В центре - Беклемишевская башня.

Кремль ответил на заявление Эстонии и Латвии о компенсации за "советскую оккупацию"

© Sputnik . Наталья Селиверстова
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Накануне главы Минюста Эстонии и Латвии Урмас Рейнсалу и Дзинтарс Разначс заявили, что намерены добиваться от Москвы выплаты компенсации за "советскую оккупацию".

СУХУМ, 22 авг — Sputnik. Россия не намерена вести разговор о компенсациях за "советскую оккупацию", которые собираются взыскать Эстония и Латвия, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

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© Sputnik . Владимир Песня
Эстония и Латвия хотят взыскать с России ущерб за "советскую оккупацию"

"Конечно же, не согласны вообще с термином "советская оккупация", это первое. Второе, мы не согласны, что может заходить речь о каких-то компенсациях", — отметил Песков.

Он также попросил не забывать о вкладе Советского Союза в развитие прибалтийских республик.

Главы Минюста Эстонии и Латвии Урмас Рейнсалу и Дзинтарс Разначс намерены действовать, в том числе и на уровне ООН.

Власти прибалтийских республик уже не в первый раз поднимают вопрос о компенсации за "советскую оккупацию". Так, в 2015 году министры юстиции Латвии, Литвы и Эстонии подписали меморандум о координации действий по предъявлению России требований о возмещении "советского оккупационного ущерба".

В странах действуют специальные комиссии по подсчету этого ущерба. Так, в Латвии сперва насчитали 185 миллиардов евро, а к апрелю 2016 года увеличили эту сумму до 300 миллиардов и добавили, что она еще может меняться.



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