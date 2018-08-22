Россия отмечает праздник триколора

В России 22 августа отмечают День государственного флага, установленный на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года "О Дне Государственного флага Российской Федерации".

СУХУМ, 22 авг — Sputnik. В День Государственного флага по всей стране проходят праздничные мероприятия: проводятся флешмобы, концерты, мастер-классы, спортивные фестивали, квесты, жители городов выходят на улицы с парадами и массовыми шествиями, пишет РИА Новости. © Sputnik . Виталий Тимкив День флага: как города России отмечают государственный праздник 9

В этот день в 1991 году Верховный Совет РСФСР принял постановление "Об официальном признании и использовании Национального флага РСФСР", которым постановил до установления специальным законом новой государственной символики Российской Федерации считать исторический флаг России — полотнище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой, алой полос — официальным Национальным флагом Российской Федерации.

История

Российский триколор имеет более чем 300-летнюю историю. Впервые бело-сине-красный флаг с нашитым на нем двуглавым орлом был поднят на первом русском военном корабле "Орел", в царствование отца Петра I Алексея Михайловича, но у исследователей нет единого мнения о том, как были скомбинированы эти цвета.

Законным же "отцом" триколора признан Петр I. 20 января 1705 года он издал указ, согласно которому "на торговых всяких судах" должны поднимать бело-сине-красный флаг, сам начертал образец и определил порядок горизонтальных полос.

Рожденный вместе с первыми российскими военными кораблями, российский флаг до XIX века оставался принадлежностью главным образом флотской культуры. Начало применения российского бело-сине-красного флага на суше связано с географическими открытиями русских мореплавателей.

До XIX века русские моряки водружали на берегу присоединенной земли памятный крест. Но в 1806 году появилась новая традиция.

Русская экспедиция обследовала побережье Южного Сахалина и подняла на берегу два флага. Андреевский флаг отмечал заслугу военного флота, государственный бело-сине-красный флаг — новое владение России.

После Петра I в русской армии стали распространяться золотые (оранжевые) и черные цвета, которые постепенно начали приобретать роль государственных.

Черно-желто-белый флаг просуществовал до 1883 года. 10 мая (28 апреля по старому стилю) 1883 года Александр III "Повелением о флагах для украшения зданий в торжественных случаях" распорядился использовать бело-сине-красный флаг в качестве государственного флага Российской Империи, вместо черно-желто-белого.

Официально бело-сине-красный флаг был утвержден как государственный флаг России только накануне коронации Николая II в 1896 году.

В Советской России более 70 лет государственным флагом являлся красный стяг.

Чрезвычайная сессия Верховного Совета РСФСР 22 августа 1991 года постановила считать официальным символом России триколор.

Указом президента РФ от 11 декабря 1993 года было утверждено Положение о государственном флаге Российской Федерации.

25 декабря 2000 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон "О Государственном флаге Российской Федерации". В соответствии с законом, Государственный флаг РФ представляет собой прямоугольное полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос: верхней — белого, средней — синего и нижней — красного цвета. Отношение ширины флага к его длине — 2:3.

© Sputnik / Томас Тхайцук День флага России отметили в Сухуме

Толкование

Три цвета флага, ставшего национальным, получили официальное толкование. Красный цвет означал "державность", синий — цвет Богоматери, под покровом которой находится Россия, белый — цвет свободы и независимости. Эти цвета означали также содружество Белой, Малой и Великой России.

В настоящее время чаще всего (неофициально) используется следующая трактовка значений цветов флага России: белый цвет означает мир, чистоту, непорочность, совершенство; синий — цвет веры и верности, постоянства; красный цвет символизирует энергию, силу, кровь, пролитую за Отечество.

Интересные факты о российском флаге



самый большой за все время существования флаг России был поднят в 2016 году на горе Эльбрус — его развернули на высоте более чем в четыре тысячи метров (его площадь — почти 1000 "квадратов");

запрет на использование российского триколора только органами государственной власти, посольствами страны за границей, а также военными кораблям и судами из особого реестра сняли в 2008 году;

надругательство над флагом России — преступление, нарушителю может грозить ограничение свободы сроком до двух лет;

в виде российского триколора выполнен мемориал Бориса Ельцина, который расположен на Новодевичьем кладбище;