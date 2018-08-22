Путин выразил надежду, что США осознает бесперспективность политики санкций

СУХУМ, 22 авг — Sputnik. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что истеблишмент США осознает бесперспективность политики санкций, и обе страны перейдут к сотрудничеству в нормальном режиме, сообщает РИА Новости.

"Дело не только в позиции президента Соединенных Штатов. Дело в позиции так называемого истеблишмента, правящего в широком смысле этого слова. Надеюсь, что осознание того, что эта политика не имеет перспектив, все-таки когда-нибудь это осознание придет к нашим американским партнерам, и мы начнем сотрудничать в нормальном режиме", — заявил Путин журналистам по итогам переговоров с финским коллегой Саули Ниинистё.

США ввели против России большое количество санкций под различными предлогами. США 8 августа объявили о введении новых антироссийских санкций из-за якобы использования Россией химоружия в британском Солсбери. Первая волна санкций, которая начнется 22 августа, предполагает полный запрет на экспорт в России электронных устройств и комплектующих двойного назначения, вторая волна может начаться через 90 дней и повлечет за собой снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США "Аэрофлоту" и почти полное прекращение американского экспорта. В госдепе отметили, что Россия может избежать второй волны санкций, если гарантирует неприменение химоружия в будущем.