Бах: МОК был готов отменить Олимпиаду в Пхенчхане

Олимпиада в южнокорейском Пхенчхане, располагающемся в 80 километрах от границы с КНДР, была проведена с 9 по 25 февраля 2018 года.

СУХУМ, 22 авг — Sputnik. Президент МОК Томас Бах заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) был очень близок к отмене зимних Олимпийских игр в корейском Пхенчхане, из соображений безопасности, ввиду обострившейся напряженности между Южной Кореей и КНДР, сообщает РИА Новости.

© Sputnik . Алексей Филиппов Последняя Олимпиада

Спортивные чиновники Франции, Австрии, Германии выражали серьезную обеспокоенность относительно безопасности спортсменов, учитывая рост напряженности на Корейском полуострове из-за быстрого развития ракетно-ядерной программы КНДР и частыми испытательными пусками баллистических ракет.

Несмотря ни на что, ни одна из стран не отказалась от участия в Олимпиаде. Благодаря усилиям дипломатов в Олимпиаде принимали участие и северокорейские атлеты.

"Военные действия не являются последней каплей для отмены Игр. Последняя капля — это если бы одна страна сказала: мы не собираемся участвовать, потому что не видим гарантий безопасности и охраны наших спортсменов. Дискуссии не всегда были легкими", — заявил Бах.

Олимпиада-80 в Москве. Кадры из архива>>

Отвечая на вопрос, насколько МОК был близок к отмене проведения Олимпиады в Пхенчхане, Бах сказал: "Очень близко".

Олимпиада в южнокорейском Пхенчхане, красполагающемся в 80 километрах от границы с КНДР, была проведена с 9 по 25 февраля 2018 года.

Российские спортсмены выступали под нейтральным флагом в статусе "олимпийских атлетов из России" и завоевали две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых медалей.

В неофициальном медальном зачете победила сборная Норвегии с 14 золотыми, 14 серебряными и 11 бронзовыми наградами. Также норвежцы обновили рекорд по количеству медалей в рамках одних зимних Игр.

Следующая зимняя Олимпиада состоится в 2022 году в Пекине.