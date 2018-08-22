Центробанк России увеличил закупки золота до максимума

Эксперты отмечают, что на фоне санкций США и использования доллара в качестве оружия, вложения в золото является наиболее подходящим вариантом для тех, кто не намерен рисковать, инвестируя в доллар.

СУХУМ, 22 авг — Sputnik. Центробанк России увеличил объемы закупки золота до максимума с начала года, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

По данным издания, только в июле Россия закупила более 26 тысяч тонн золота, приблизив, таким образом, общий объем запасов к отметке в 2170 тонн, общей стоимостью 77,4 миллиарда долларов.

"Это очень мудрый ход со стороны Путина. Россия сейчас находится в состоянии финансовой войны. Они избавляются от американских долларов и приобретают золото. Это защищает их от санкций и заморозки долларовых активов", — цитирует издание редактора журнала Strategic Intelligence Джима Ричардса.

© Sputnik . Alexey Nikolsky Путин выразил надежду, что США осознает бесперспективность политики санкций

Соединенные штаты вводили против России санкции под различными предлогами. При это часть мер введены по распоряжению президента, соответственно он может их снять, но другие санкции были введены в соответствии с принятым конгрессом законом "О противодействии противникам Америки через санкции" и не могут быть сняты решением президента.

США 8 августа объявили о введении новых антироссийских санкций из-за якобы использования Россией химоружия в британском Солсбери. Первая волна санкций, которая начнется 22 августа, предполагает полный запрет на экспорт в России электронных устройств и комплектующих двойного назначения, вторая волна может начаться через 90 дней и повлечет за собой снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США "Аэрофлоту" и почти полное прекращение американского экспорта. В госдепе отметили, что Россия может избежать второй волны санкций, если гарантирует неприменение химоружия в будущем.