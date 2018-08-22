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Центробанк России увеличил закупки золота до максимума

© Sputnik . Павел Лисицын
Новости
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Эксперты отмечают, что на фоне санкций США и использования доллара в качестве оружия, вложения в золото является наиболее подходящим вариантом для тех, кто не намерен рисковать, инвестируя в доллар.

СУХУМ, 22 авг — Sputnik. Центробанк России увеличил объемы закупки золота до максимума с начала года, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg. 

По данным издания, только в июле Россия закупила более 26 тысяч тонн золота, приблизив, таким образом, общий объем запасов к отметке в 2170 тонн, общей стоимостью 77,4 миллиарда долларов.

"Это очень мудрый ход со стороны Путина. Россия сейчас находится в состоянии финансовой войны. Они избавляются от американских долларов и приобретают золото. Это защищает их от санкций и заморозки долларовых активов", — цитирует издание редактора журнала Strategic Intelligence Джима Ричардса.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи лидеров БРИКС в узком составе
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Соединенные штаты вводили против России санкции под различными предлогами. При это часть мер введены по распоряжению президента, соответственно он может их снять, но другие санкции были введены в соответствии с принятым конгрессом законом "О противодействии противникам Америки через санкции" и не могут быть сняты решением президента.

США 8 августа объявили о введении новых антироссийских санкций из-за якобы использования Россией химоружия в британском Солсбери. Первая волна санкций, которая начнется 22 августа, предполагает полный запрет на экспорт в России электронных устройств и комплектующих двойного назначения, вторая волна может начаться через 90 дней и повлечет за собой снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США "Аэрофлоту" и почти полное прекращение американского экспорта. В госдепе отметили, что Россия может избежать второй волны санкций, если гарантирует неприменение химоружия в будущем.



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