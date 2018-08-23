НАТО: действия альянса не угрожают России

СУХУМ, 23 авг – Sputnik. НАТО считает, что действия альянса носят оборонительный характер и не представляют угрозу для России, заявила официальный представитель альянса Оана Лунгеску, сообщает РИА Новости.

© Sputnik . Владимир Астапкович Больше учений в Черном море и Грузия в НАТО: что предусматривает оборонный бюджет США

В среду российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не продвигает свои воинские контингенты к границам стран-участниц НАТО, в то время как альянс расширяет военную инфраструктуру к границам РФ – "увеличивается количество личного состава, техники, проводится все больше учений".

"Силы НАТО не представляют угрозы ни для России, ни для какой-либо другой страны. Действия НАТО носят оборонительный характер, пропорциональны и полностью соответствуют нашим международным обязательствам", — заявила Лунгеску.

По ее словам, у Североатлантического альянса не было планов по развертыванию контингентов на восточном фланге до "аннексии" Россией Крыма.

"В ответ на аннексию, а также на продолжающуюся дестабилизацию Россией Восточной Украины, на наращивание военной мощи от Баренцева моря до Средиземного моря НАТО развернула четыре тысячи военнослужащих в восточной части Североатлантического альянса для сдерживания любой возможной агрессии", — отметила Лунгеску.

Крым вошел в состав России после референдума в 2014 году, на котором около 97 процентов жителей региона и 96 процентов жителей Севастополя проголосовали за присоединение к российской территории. Референдум был проведен после госпереворота на Украине в феврале того же года. Москва не раз подчеркивала, что голосование избирателей прошло в соответствии с международным правом и уставом ООН.

Последнее время НАТО увеличивает количество военных контингентов и техники вблизи российских границ.

Из уст балтийских и польских политиков постоянно звучат заявления о якобы увеличивающейся "российской агрессии". Министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что на фоне истерии Польши и Прибалтики об "угрозе" России численность войск альянса выросла в семь раз.

В Москве неоднократно заявляли, что Россия не собирается нападать ни на одну из стран альянса или на какую-либо другую страну.