Родственники Скрипаля считают, что его нет в живых

Как рассказала племянница Виктория, последний раз дочь Скрипаля Юлия связывалась с родными в конце июля. Она пообещала, что отец позвонит через три дня, но с тех пор прошел уже почти месяц.

СУХУМ, 23 авг – Sputnik. Родные бывшего офицера ГРУ, британского шпиона Сергея Скрипаля подозревают, что его может не быть в живых, поскольку он не выходит на связь, а в СМИ нет его фотографий после отравления в Солсбери, сообщает РИА Новости со ссылкой на его племянницу Викторию Скрипаль.

© Sputnik . Александр Вильф Посольство России в Лондоне обеспокоено условиями содержания Юлии Скрипаль

По ее словам, последний раз дочь Скрипаля Юлия выходила на связь в конце июля — в день рождения бабушки. Тогда она рассказала, что отец выздоравливает, но у него в горле трахеостома и он не может говорить. Девушка заявила, что трубку должны убрать и через три дня отец позвонит.

После этого Скрипали с родными не связывались. В результате родственники начали подозревать, что мужчина погиб или находится в очень тяжелом состоянии.

"Мы ждем, особенно бабушка, она очень ждет звонка от сына… Он хороший человек. Он любит свою мать и при любой удобной возможности он бы ей позвонил", — рассказала Виктория.

Также ей кажется странным и то, что в СМИ нет свежих фотографий Скрипаля, в отличие от ситуации с отравлением в Лондоне подполковника ФСБ Александра Литвиненко в 2006 году, когда снимки были.

REUTERS / Dylan Martinez Двоюродная сестра Юлии Скрипаль рассказала об их телефонном разговоре

Как отметила Виктория, к Литвиненко пустили его отца, а пресса опубликовала фото из палаты.

"Здесь мы не видим никаких фотографий. С кем я ни разговаривала из журналистов, даже никто не мог проникнуть в эту больницу в Солсбери. Персонал там так запуган, что ни за какие деньги не соглашались делать фотографии… И нас не пускают", — сказала Скрипаль.

В начале марта в Солсбери, по словам британских властей, были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. После этого разразился крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастна Россия, Москва это категорически отрицает. Как отметил глава МИД Сергей Лавров, "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия доказательств виновности РФ. Также в ведомстве отметили, что британские власти отказываются сотрудничать в расследовании отравления.