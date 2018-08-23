15:02 23 Августа 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD68.53
  • EUR79.25
Поиск
Сергей Скрипаль в супермаркете 27 февраля 2018 года, архивное фото

Родственники Скрипаля считают, что его нет в живых

© AFP 2018 /
Новости
Получить короткую ссылку
Темы:
"Дело Скрипаля": причины и следствие (91)
7 0 0

Как рассказала племянница Виктория, последний раз дочь Скрипаля Юлия связывалась с родными в конце июля. Она пообещала, что отец позвонит через три дня, но с тех пор прошел уже почти месяц.

СУХУМ, 23 авг – Sputnik. Родные бывшего офицера ГРУ, британского шпиона Сергея Скрипаля подозревают, что его может не быть в живых, поскольку он не выходит на связь, а в СМИ нет его фотографий после отравления в Солсбери, сообщает РИА Новости со ссылкой на его племянницу Викторию Скрипаль.

Города мира. Лондон
© Sputnik . Александр Вильф
Посольство России в Лондоне обеспокоено условиями содержания Юлии Скрипаль

По ее словам, последний раз дочь Скрипаля Юлия выходила на связь в конце июля — в день рождения бабушки. Тогда она рассказала, что отец выздоравливает, но у него в горле трахеостома и он не может говорить. Девушка заявила, что трубку должны убрать и через три дня отец позвонит.

После этого Скрипали с родными не связывались. В результате родственники начали подозревать, что мужчина погиб или находится в очень тяжелом состоянии.

"Мы ждем, особенно бабушка, она очень ждет звонка от сына… Он хороший человек. Он любит свою мать и при любой удобной возможности он бы ей позвонил", — рассказала Виктория. 

Также ей кажется странным и то, что в СМИ нет свежих фотографий Скрипаля, в отличие от ситуации с отравлением в Лондоне подполковника ФСБ Александра Литвиненко в 2006 году, когда снимки были.

Юлия Скрипаль
REUTERS / Dylan Martinez
Двоюродная сестра Юлии Скрипаль рассказала об их телефонном разговоре

Как отметила Виктория, к Литвиненко пустили его отца, а пресса опубликовала фото из палаты.

"Здесь мы не видим никаких фотографий. С кем я ни разговаривала из журналистов, даже никто не мог проникнуть в эту больницу в Солсбери. Персонал там так запуган, что ни за какие деньги не соглашались делать фотографии… И нас не пускают", — сказала Скрипаль.

В начале марта в Солсбери, по словам британских властей, были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. После этого разразился крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастна Россия, Москва это категорически отрицает. Как отметил глава МИД Сергей Лавров, "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия доказательств виновности РФ. Также в ведомстве отметили, что британские власти отказываются сотрудничать в расследовании отравления.

Темы:
"Дело Скрипаля": причины и следствие (91)


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Экономические проекты в Южной Осетии
    Сады и заводы

    В Южной Осетии при российской финансовой поддержке реализуются амбициозные бизнес-проекты. Чем гордится экономика республики?

  • Бизнесмены, фото из архива
    Будем сотрудничать

    В скором времени компании из Азербайджана и России могут учредить совместные предприятия в сферах промышленности, фармацевтики и строительства.

  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал совещание по экстренным вопросам оросительной системы (6 августа 2018). Еревaн
    Образование на экспорт

    Вузовская система Армении должна быть ориентирована на привлечение максимального количества иностранцев, считает премьер Никол Пашинян.

  • Экономические проекты в Южной Осетии
    Сады и заводы

    В Южной Осетии при российской финансовой поддержке реализуются амбициозные бизнес-проекты. Чем гордится экономика республики?

  • Бизнесмены, фото из архива
    Будем сотрудничать

    В скором времени компании из Азербайджана и России могут учредить совместные предприятия в сферах промышленности, фармацевтики и строительства.

  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал совещание по экстренным вопросам оросительной системы (6 августа 2018). Еревaн
    Образование на экспорт

    Вузовская система Армении должна быть ориентирована на привлечение максимального количества иностранцев, считает премьер Никол Пашинян.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Празднование Дня государственного флага России
День флага: как города России отмечают государственный праздник
Верхом на летающем скутере
В небо на летающем скутере: сбылась мечта детства
Как узнать, испортилось ли лекарство
Как узнать, испортилось ли лекарство

Соцсети

Sputnikabkhazia