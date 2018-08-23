Одна цель: Абхазия участвует в форуме "Армия 2018"

Всего в работе IV Международного военно-технического форума "Армия 2018" в этом году участвует более 80 иностранных оборонных предприятий из 18 стран.

СУХУМ, 23 авг – Sputnik. Делегация Абхазии принимает участие в IV Международном военно-техническом форуме "Армия 2018" в подмосковной Кубинке, сообщил корреспондент Sputnik Алексей Стефанов.

"Приятно, что нашу делегацию очень тепло встретили российские друзья. Нам показали работу армейской авиации, вертолеты "Ка 52", огнеметные системы "Солнцепек". Что-либо покупать мы пока не планируем, но достижения военно-промышленного комплекса России позволяют обеспечить защиту не только Российской Федерации, но и ее друзей", — сказал корреспонденту Sputnik Абхазия начальник Генерального штаба Вооруженных сил Абхазии Василий Лунев.

© Фото : Алексей Стефанов Военно-технический форум "Армия 2018"

Подмосковный парк "Патриот" поразил главу генштаба Абхазии своими масштабами и благоустроенностью, а поездку делегации республики на форум Лунев назвал "очень нужной и важной", поскольку она позволила " еще более тесно наладить отношения между Вооруженными силами Абхазии и Российской Федерации".

"У нас были яркие встречи с друзьями, с министром обороны Южной Осетии. С делегацией этой страны мы договорились проводить совместные мероприятия боевой и оперативной подготовки. Кроме того, мы встретились с московскими товарищами, с которыми мы вместе учились, вместе служили. Есть такой анекдот: если два офицера встретились и в течение получаса не нашли общих знакомых, значит один из них шпион. Могу заверить, что на форуме "Армия 2018" шпионов не было", — отметил Василий Лунев.

© Фото : Алексей Стефанов Военно-технический форум "Армия 2018"

Впечатлила начальника Генерального штаба Вооруженных сил Абхазии и выставка привезенного из Сирии трофейного оружия, самодельной артиллерии и "шахид-мобилей".

"В современной войне даже газовые баллоны стреляют. Поэтому надо быть готовыми вести борьбу не только с промышленными образцами вооружения, но и с другими изделиями, как это делала и продолжает делать Сирийская армия. Мне очень приятно, что на форуме также представлена делегация Сирийской Арабской Республики, которая очень активно здесь работает", — сказал Василий Лунев.

© Фото : Алексей Стефанов Военно-технический форум "Армия 2018"

"Вдвойне приятно, что эта страна недавно признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Нам чужого не надо, но своего мы не отдадим", — заключил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Абхазии Василий Лунев.

© Фото : Алексей Стефанов Военно-технический форум "Армия 2018"

Всего в работе Международного военно-технического форума "Армия 2018" в этом году участвует более 80 иностранных оборонных предприятий из 18 стран, свыше 1200 оборонно-промышленных предприятий представили 26 тысяч экспонатов, зарегистрировано свыше ста делегаций от различных государств.

Продлится IV Международный военно-технический форум "Армия-2018" до 26 августа. Начиная с 24 августа, мероприятия форума будут доступны для всех желающих.