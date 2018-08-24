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Президент РФ В. Путин встретился с президентом Республики Абхазия Р. Хаджимбой и президентом Республики Южная Осетия А. Бибиловым

Путин подчеркнул роль России в обеспечении безопасности Абхазии

© Sputnik . Алексей Дружинин
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Президент Абхазии Рауль Хаджимба находится с рабочим визитом в Москве.

СУХУМ, 24 авг — Sputnik. Россия и Абхазия придают большое значение взаимодействию по обеспечению безопасности в республике, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Абхазии Раулем Хаджимба.

"Большое значение придаем нашему взаимодействию по обеспечению безопасности Абхазии. Это касается и сотрудничества по линии вооруженных сил, это касается сотрудничества по линии пограничных служб. Работа налажена, на мой взгляд, достаточно эффективно", — сказал Путин.

Первая официальная встреча глав двух государств состоялась в ноябре 2014 года. Рауль Хаджимба и Владимир Путин подписали Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве в сочинской резиденции Путина "Бочаров ручей" 24 ноября 2014 года.

Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Абхазию
© Sputnik . Сергей Гунеев
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Следующая встреча на высшем уровне состоялась 15 мая 2015 года, тогда президенты Абхазии и России обсудили двусторонние отношения в Сочи. Стороны рассмотрели взаимоотношения в торгово-экономической, правоохранительной и инвестиционной сферах, а также уделили особое внимание реализации Договора о союзничестве и стратегическом партнерстве, подписанного президентами в ноябре 2014 года.

Межгосударственные отношения России и Абхазии>>

Взаимодействие в сфере экономики и безопасности РФ и Абхазии Рауль Хаджимба и Владимир Путин обсудили на встрече в Москве 18 февраля 2016 года.

Президент Абхазии и президент России провели встречу в Пицунде 8 августа 2017 года. В ходе встречи было подписано Соглашение о сотрудничестве в области организации медицинского страхования граждан РФ, постоянно проживающих в Абхазии.



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