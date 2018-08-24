Орден для Путина: Хаджимба наградил президента России "Ахьдз-Апша" I степени

Президент Абхазии Рауль Хаджимба находится с рабочим визитом в Москве, где встретился с президентом России Владимиром Путиным.

СУХУМ, 24 авг – Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба 24 августа подписал Указ о награждении президента России Владимира Путина орденом "Ахьдз-Апша" I степени. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

"За большой личный вклад в развитие абхазской государственности, укрепление межгосударственных отношений между Республикой Абхазия и Российской Федерацией, обеспечение мира и стабильности, активную поддержку, оказываемую Абхазии в социально-экономическом развитии, наградить Путина Владимира Владимировича орденом "Ахьдз-Апша" I степени", — говорится в тексте Указа.

27 августа 2014 года в Ново-Огарево (Московская область) состоялась встреча президента России Владимира Путина и избранного президента Республики Абхазия Рауля Хаджимбы.

© Sputnik / Томас Тхайцук Путин: работа по увеличению пропуска на абхазо-российской границе продолжится

Следующая встреча лидеров двух стран состоялась 24 ноября 2014 года в Сочи. Владимир Путин и Рауль Хаджимба обсудили весь комплекс вопросов двустороннего взаимодействия и подробно — ситуацию в регионе.

15 мая 2015 года в Сочи состоялась очередная встреча Владимира Путина с президентом Абхазии Раулем Хаджимба. Обсуждались перспективы развития взаимодействия России и Абхазии.

В 2016 году Владимир Путин и Рауль Хаджимба встречались дважды — 18 февраля и 1 декабря. В ходе встреч обсуждались актуальные вопросы российско-абхазского взаимодействия.

Кадры со встречи Рауля Хаджимба и Владимира Путина>>

8 августа 2017 года президент России Владимир Путин посетил Пицунду. В ходе переговоров на высшем уровне особое внимание было уделено вопросу становления Абхазии в качестве современного государства с эффективной и самодостаточной экономикой.