Орден для Путина: Хаджимба наградил президента России "Ахьдз-Апша" I степени

СУХУМ, 24 авг – Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба 24 августа подписал Указ о награждении президента России Владимира Путина орденом "Ахьдз-Апша" I степени. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.
"За большой личный вклад в развитие абхазской государственности, укрепление межгосударственных отношений между Республикой Абхазия и Российской Федерацией, обеспечение мира и стабильности, активную поддержку, оказываемую Абхазии в социально-экономическом развитии, наградить Путина Владимира Владимировича орденом "Ахьдз-Апша" I степени", — говорится в тексте Указа.
27 августа 2014 года в Ново-Огарево (Московская область) состоялась встреча президента России Владимира Путина и избранного президента Республики Абхазия Рауля Хаджимбы.
Следующая встреча лидеров двух стран состоялась 24 ноября 2014 года в Сочи. Владимир Путин и Рауль Хаджимба обсудили весь комплекс вопросов двустороннего взаимодействия и подробно — ситуацию в регионе.
15 мая 2015 года в Сочи состоялась очередная встреча Владимира Путина с президентом Абхазии Раулем Хаджимба. Обсуждались перспективы развития взаимодействия России и Абхазии.
В 2016 году Владимир Путин и Рауль Хаджимба встречались дважды — 18 февраля и 1 декабря. В ходе встреч обсуждались актуальные вопросы российско-абхазского взаимодействия.
Кадры со встречи Рауля Хаджимба и Владимира Путина>>
8 августа 2017 года президент России Владимир Путин посетил Пицунду. В ходе переговоров на высшем уровне особое внимание было уделено вопросу становления Абхазии в качестве современного государства с эффективной и самодостаточной экономикой.