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Опубликован первый пакет новых антироссийских санкций

© Sputnik . Владимир Трефилов
Новости
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Новые ограничения предполагают прекращение любой помощи России со стороны США, они вступят в силу в понедельник.

СУХУМ, 24 авг — Sputnik. Анонсированные Вашингтоном новые санкции запретят американские кредиты России, экспорт оружия и продукции двойного назначения. Об этом говорится в документе, который появился в Федеральном регистре — официальном печатном органе правительства США, передает РИА Новости.

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Отмечается, что формальная публикация и вступление санкций в силу ожидаются в понедельник, 27 августа.

Новые ограничения предполагают прекращение любой помощи России со стороны США, "кроме срочной гуманитарной помощи, продуктов питания и иных сельскохозяйственных продуктов".

Также Госдеп перестанет выдавать российским государственным компаниям лицензии на экспорт оружия и продукции двойного назначения. Это не относится к товарам, необходимым для сотрудничества в космосе и обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. Допускаются и другие исключения.

России также откажут в "любом кредите, кредитных гарантиях и другой финансовой поддержке" со стороны любого американского учреждения.

Основанием для введения нового пакета санкций стали обвинения в адрес Москвы в применении химического оружия в Солсбери.

"Госдепартамент установил, что Российская Федерация использовала химическое оружие в нарушение международного права <…> против собственных граждан", — говорится в документе.

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Подчеркивается, что второй, более жесткий пакет санкций могут ввести в ноябре. Предполагается, что запрет затронет кредитование российских юрлиц, экспорт и импорт товаров.

Напомним, 4 марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Экс-глава британского МИД Борис Джонсон, обвиняя Россию, называл "доказательства" ее вины "ошеломляющими". Однако вскоре глава секретной лаборатории Минобороны Британии заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждал Лондон, отравили Скрипалей. В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.



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