США предупредили Россию, что могут нанести удар по Сирии мощнее прежних

США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия.

СУХУМ, 25 авг — Sputnik. Вашингтон готов нанести по сирийским правительственным силам военный удар мощнее прежних, если они применят химическое оружие, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон секретарю российского совбеза Николаю Патрушеву на переговорах в Женеве в четверг. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Блумберг.

© Sputnik . Михаил Алаеддин Миллионы возвращаются в Сирию: Америка в растерянности

По данным источникрв агентства, американские власти утверждают, что у них есть информация о возможности применения войсками Асада химоружия в попытке вернуть последние территории, которые контролируются вооруженными группами, на что США готовы "ответить еще более мощными военными действиями", чем ранее.

Патрушев и Болтон в Женеве коснулись ключевых вопросов международной повестки, включая Сирию и Иран, а также тему контроля над ядерными вооружениями. По словам Патрушева, стороны не смогли подписать итоговое заявление из-за позиции США, которые хотели упомянуть в документе о "вмешательстве" России в американские выборы.

По мнению официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова, именно с целью реализации провокации с химоружием, которая послужит поводом для нанесения удара по Сирии, в Персидский залив несколько дней назад прибыл эсминец УРО "The Sullivans" ("Салливанс") ВМС США с 56 крылатыми ракетами на борту, а на авиабазу "Эль-Удейд" в Катаре передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США с 24 крылатыми ракетами "воздух – поверхность" AGM-158 JASSM.

США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов. Сирийские власти неоднократно заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.