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Последствия артобстрелов Африна в Сирии

Минобороны России: боевики в Сирии готовят провокацию с применением химоружия

© Sputnik . Михаил Алаеддин
Новости
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В район Джиср Эш-Шугур прибыла специальная группа подготовленных боевиков, накануне прошедшая обучение по обращению с отравляющими веществами под руководством специалистов британской частной военной компании "Олива".

СУХУМ, 25 авг — Sputnik. Реализация провокации с химоружием станет поводом для нанесения США, Британией и Францией удара по государственным объектам Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова.

Эсминец
CC BY 2.0 / U.S. Navy Page / USS Donald Cook
США предупредили Россию, что могут нанести удар по Сирии мощнее прежних

"Реализация при активном участии британских спецслужб данной провокации должна будет послужить очередным поводом для нанесения США, Великобританией и Францией ракетно-авиационного удара по государственным и экономическим объектам Сирии", — сказал он.

Как сообщил Конашенков, с этой целью в Персидский залив несколько дней назад прибыл эсминец УРО "The Sullivans" ("Салливанс") ВМС США с 56 крылатыми ракетами на борту, а на авиабазу "Эль-Удейд" в Катаре передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США с 24 крылатыми ракетами "воздух — поверхность" AGM-158 JASSM.

Обученные британской частной военной компанией "Олива" боевики из Сирии собираются имитировать спасение пострадавших от готовящейся в Идлибе химатаки.

"На данных боевиков возложена задача имитировать спасение пострадавших от химоружия в облачении пресловутых "Белых касок", — сказал он.

По данным Конашенкова, для инсценировки "химической атаки" в город Джиср Эш-Шугур провинции Идлиб боевиками "Хайат Тахрир Аш-Шам" доставлены 8 емкостей с хлором, которые после передачи боевикам группировки "Хизб Ат-Туркестан Аль-Ислами" вывезены в деревню Халлюз в нескольких километрах от Джиср Эш-Шугура.

Как сообщалось ранее, в четверг советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил секретарю российского совбеза Николаю Патрушеву на переговорах в Женеве, что Вашингтон готов нанести по сирийским правительственным силам военный удар мощнее прежних, если они применят химическое оружие.



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