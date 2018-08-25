Минобороны России: боевики в Сирии готовят провокацию с применением химоружия

В район Джиср Эш-Шугур прибыла специальная группа подготовленных боевиков, накануне прошедшая обучение по обращению с отравляющими веществами под руководством специалистов британской частной военной компании "Олива".

СУХУМ, 25 авг — Sputnik. Реализация провокации с химоружием станет поводом для нанесения США, Британией и Францией удара по государственным объектам Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова.

"Реализация при активном участии британских спецслужб данной провокации должна будет послужить очередным поводом для нанесения США, Великобританией и Францией ракетно-авиационного удара по государственным и экономическим объектам Сирии", — сказал он.

Как сообщил Конашенков, с этой целью в Персидский залив несколько дней назад прибыл эсминец УРО "The Sullivans" ("Салливанс") ВМС США с 56 крылатыми ракетами на борту, а на авиабазу "Эль-Удейд" в Катаре передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США с 24 крылатыми ракетами "воздух — поверхность" AGM-158 JASSM.

Обученные британской частной военной компанией "Олива" боевики из Сирии собираются имитировать спасение пострадавших от готовящейся в Идлибе химатаки.

"На данных боевиков возложена задача имитировать спасение пострадавших от химоружия в облачении пресловутых "Белых касок", — сказал он.

По данным Конашенкова, для инсценировки "химической атаки" в город Джиср Эш-Шугур провинции Идлиб боевиками "Хайат Тахрир Аш-Шам" доставлены 8 емкостей с хлором, которые после передачи боевикам группировки "Хизб Ат-Туркестан Аль-Ислами" вывезены в деревню Халлюз в нескольких километрах от Джиср Эш-Шугура.

Как сообщалось ранее, в четверг советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил секретарю российского совбеза Николаю Патрушеву на переговорах в Женеве, что Вашингтон готов нанести по сирийским правительственным силам военный удар мощнее прежних, если они применят химическое оружие.