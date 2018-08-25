"Через дверь, а не через сады": Бибилов пригласил Меркель в Южную Осетию

Ранее, как сообщили СМИ, Меркель посетила Грузию и осмотрела в бинокль российскую военную базу, находящуюся неподалеку от грузинского села Одзиси

СУХУМ, 25 авг — Sputnik. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов пригласил канцлера ФРГ Ангелу Меркель посетить республику "через дверь, а не через сады", сообщает РИА Новости. © Sputnik . Сергей Гунеев Что будет обсуждать Меркель с главами стран Южного Кавказа

Ранее Меркель посетила Грузию во время своего закавказского турне и осмотрела в бинокль российскую военную базу, находящуюся неподалеку от грузинского села Одзиси.

"Мы гостей принимаем, когда они входят через дверь. Мы приглашаем госпожу Ангелу Меркель через дверь, а не через сады", — отметил Бибилов.

Как сообщили СМИ, Меркель назвала Южную Осетию и Абхазию "оккупированными территориями".

"Канцлер Германии Ангела Меркель вроде бы внимательно разглядывала в бинокли территорию Южной Осетии, однако последующие высказывания об "оккупированной территории" все-таки дают основание предполагать, что окуляры были мутными", — сказал Бибилов, выступая перед журналистами.

Южноосетинский лидер подчеркнул, что Меркель поделится опытом увиденного с теми, кто нуждается.

"Я думаю, она этот опыт будет передавать и тем, кто в нем нуждаются, а конкретно, наверное, Республике Грузия", — добавил президент.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.

Вслед за Москвой Абхазию и Южную Осетию признали Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу. Сирия объявила о признании независимости Абхазии и Южной Осетии 29 мая.