Плюс один: абхазский культурный центр открылся в Турции

СУХУМ, 25 авг — Sputnik. Уже 14-й по счету абхазский культурный центр открылся в Турции 24 августа, рассказал Sputnik заместитель представителя Абхазии в Турции Джансух Лазба.

"Культурный центр открыли в селе Акпанар. Руководителем выбрали абазина Даута Хапата. На открытие центра пришло много людей, особенно молодежи. В этом селе проживают абхазы и абазины. Цель культурного центра — сохранение культуры, традиций и языка абхазов и абазин", — сказал он.

© Фото : предоставлено Джансухом Лазба Открытие абхазского культурного центра в Турции

Ранее на территории Турции функционировало 13 культурных центров. В 2010 году в Турции была создана Федерация абхазских культурных центров. Цель Федерации — объединение народов Абаза, проживающих в Турции, а также сохранение их культуры.

© Фото : предоставлено Джансухом Лазба Открытие абхазского культурного центра в Турции







