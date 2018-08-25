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Открытие абхазского культурного центра в Турции

Плюс один: абхазский культурный центр открылся в Турции

© Фото : предоставлено Джансухом Лазба
Новости
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Ранее на территории Турции функционировало 13 абхазских культурных центров.

СУХУМ, 25 авг — Sputnik. Уже 14-й по счету абхазский культурный центр открылся в Турции 24 августа, рассказал Sputnik заместитель представителя Абхазии в Турции Джансух Лазба.

"Культурный центр открыли в селе Акпанар. Руководителем выбрали абазина Даута Хапата.  На открытие центра пришло много людей, особенно молодежи. В этом селе проживают абхазы и абазины. Цель культурного центра — сохранение культуры, традиций и языка абхазов и абазин", — сказал он.

Открытие абхазского культурного центра в Турции
© Фото : предоставлено Джансухом Лазба
Открытие абхазского культурного центра в Турции

Ранее на территории Турции функционировало 13 культурных центров. В 2010 году в Турции была создана Федерация абхазских культурных центров. Цель Федерации — объединение народов Абаза, проживающих в Турции, а также сохранение их культуры.

Открытие абхазского культурного центра в Турции
© Фото : предоставлено Джансухом Лазба
Открытие абхазского культурного центра в Турции






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