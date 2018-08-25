Астероид размером с пирамиду Хеопса приближается к Земле

Астероид 2016 NF23 диаметром от 70 до 160 метров пролетит мимо Земли на дистанции менее 7,5 миллиона километров.

СУХУМ, 25 авг — Sputnik. NASA предупредило о приближении к Земле астероида размером с пирамидой Хеопса, сообщает РИА Новости.

Согласно информации NASA, такие небесные тела, как астероид 2016 NF23, считаются "потенциально опасными". Причиной тому расстояние, на котором он пролетит мимо Земли — на дистанции менее 0,05 астрономической единицы (7,5 миллиона километров).

Астероид летит со скоростью более девяти километров в секунду и 29 августа приблизится к планете на максимально близкое расстояние.

При этом, NASA сообщило, что в ближайшие сто лет вероятность столкновения какого-либо из известных астероидов с Землей практически равна нулю.