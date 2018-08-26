23:24 26 Августа 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD67.79
  • EUR78.41
Поиск
Презентация новых смартфонов Samsung Galaxy S9 и S9+

Эксперты назвали лучшие смартфоны, выпущенные в 2018

© Sputnik . Рамиль Ситдиков
Новости
Получить короткую ссылку
6 0 0

Рынок технологий не перестает удивлять новинками.

СУХУМ, 26 авг — Sputnik. Эксперты составили список лучших смартфонов, выпущенных в 2018 году, сообщает РИА Новости.

Samsung Galaxy Note 9‍
© AP Photo. Richard Drew
Samsung представил новый Galaxy Note 9 и умные колонки

Первое место специалисты отдали китайскому OnePlus 6. Неоспоримыми достоинствами смартфона стали качественная камера, процессор Qualcomm Snapdragon 845 и шесть гигабайт оперативной памяти, а также то, что в гаджет встроен аккумулятор с технологией быстрой зарядки. Еще один плюс устройства — особая версия Android под названием Oxygen OS.

Второе место вырвал Galaxy Note 9 — новый продукт от Samsung с 6,4-дюймовым OLED-дисплеем, мощным аккумулятором и хорошей камерой. Устройство оснащено большим объемом встроенной памяти — до 512 гигабайт. Кроме того, в комплект входит обновленный стилус S Pen.

В пятерку лучших попал и другой флагман корейской компании — Samsung Galaxy S9, ставший, по мнению авторов, самым красивым из существующих смартфонов. К тому же,  у Galaxy S9 — большой OLED-дисплей, отличная камера, встроенный монитор сердечного ритма, сканер отпечатков пальцев и функция распознавания лиц, быстрое зарядное устройство, а также беспроводной аккумулятор.

На четвертом месте — LG G7 Thinq, "напоминающий Android-версию iPhone X, но на несколько сотен долларов дешевле". В числе преимуществ смартфона авторы рейтинга указали 6,1-дюймовый дисплей, влагозащиту, качественные динамики, камеру с ультрашироким объективом, процессор Qualcomm Snapdragon 845 и беспроводной аккумулятор.

И замыкает пятерку лидеров Moto G6 от Motorola — самый бюджетный гаджет из списка. Они отметили большой 5,7-дюймовый дисплей, мощное и быстрое зарядное устройство и хорошую камеру.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Граница Южной Осетии и Грузии
    Дело времени

    Югоосетинские политики прокомментировали усилия Грузии по вступлению в НАТО и перспективы признания независимости Южной Осетии.

  • Карьер добычи камня, фото из архива
    Генералы карьеров

    Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана проводит массовые проверки на месторождениях в регионах республики.

  • Города мира. Амстердам
    Пора домой!

    Голландский суд хочет депортировать несовершеннолетних армян на их историческую родину - Овик и Лили никогда не были в Армении.

  • Лебеди, проживающие в Столичном парке
    Лебединая верность

    Сотрудники центрального парка Астаны поделились историями о том, как пернатые обитатели столичного пруда поразили людей своей любовью и преданностью.

  • Установка камер фиксации нарушений ПДД в Бишкеке
    Неудачная попытка

    Министерство финансов Кыргызстана назвало возможную причину срыва онлайн-аукциона на реализацию проекта "Безопасный город".

  • Ежик, архивное фото
    Это вам не игрушка

    Карантин по бешенству объявлен под Гродно: ветеринары обнаружили болезнь у ежа, которого нашел местный житель и отнес поиграть внукам.

  • Пик Сомони, архивное фото
    Застряли в горах

    В Таджикистане 30 туристов, в том числе граждане России, не могут выехать со стоянки у горного пика Исмоила Сомони.

  • Рабочий на линии сборки на заводе по производству строительной техники
    Сделано в Узбекистане

    Узбекистан и Беларусь к приезду Александра Лукашенко в Ташкент запустят завод по производству дорожно-строительной техники.

  • Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
    Что-то пошло не так

    Почему в своей речи в честь Дня восстановления независимости республики президент Керсти Кальюлайд признала, что развитие Эстонии идет не совсем так, как хотелось бы?

  • Граница Южной Осетии и Грузии
    Дело времени

    Югоосетинские политики прокомментировали усилия Грузии по вступлению в НАТО и перспективы признания независимости Южной Осетии.

  • Карьер добычи камня, фото из архива
    Генералы карьеров

    Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана проводит массовые проверки на месторождениях в регионах республики.

  • Города мира. Амстердам
    Пора домой!

    Голландский суд хочет депортировать несовершеннолетних армян на их историческую родину - Овик и Лили никогда не были в Армении.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Ликование в Сухуме
Абхазская мечта: Международное признание независимости республики
Тост за День признания: как прошла сельскохозяйственная выставка в Сухуме
Тост за День признания: как прошла сельскохозяйственная ярмарка в Сухуме
Доминирующие языки
На каких языках говорит мир

Соцсети

Sputnikabkhazia