Эксперты назвали лучшие смартфоны, выпущенные в 2018

СУХУМ, 26 авг — Sputnik. Эксперты составили список лучших смартфонов, выпущенных в 2018 году, сообщает РИА Новости. © AP Photo. Richard Drew Samsung представил новый Galaxy Note 9 и умные колонки

Первое место специалисты отдали китайскому OnePlus 6. Неоспоримыми достоинствами смартфона стали качественная камера, процессор Qualcomm Snapdragon 845 и шесть гигабайт оперативной памяти, а также то, что в гаджет встроен аккумулятор с технологией быстрой зарядки. Еще один плюс устройства — особая версия Android под названием Oxygen OS.

Второе место вырвал Galaxy Note 9 — новый продукт от Samsung с 6,4-дюймовым OLED-дисплеем, мощным аккумулятором и хорошей камерой. Устройство оснащено большим объемом встроенной памяти — до 512 гигабайт. Кроме того, в комплект входит обновленный стилус S Pen.

В пятерку лучших попал и другой флагман корейской компании — Samsung Galaxy S9, ставший, по мнению авторов, самым красивым из существующих смартфонов. К тому же, у Galaxy S9 — большой OLED-дисплей, отличная камера, встроенный монитор сердечного ритма, сканер отпечатков пальцев и функция распознавания лиц, быстрое зарядное устройство, а также беспроводной аккумулятор.

На четвертом месте — LG G7 Thinq, "напоминающий Android-версию iPhone X, но на несколько сотен долларов дешевле". В числе преимуществ смартфона авторы рейтинга указали 6,1-дюймовый дисплей, влагозащиту, качественные динамики, камеру с ультрашироким объективом, процессор Qualcomm Snapdragon 845 и беспроводной аккумулятор.

И замыкает пятерку лидеров Moto G6 от Motorola — самый бюджетный гаджет из списка. Они отметили большой 5,7-дюймовый дисплей, мощное и быстрое зарядное устройство и хорошую камеру.