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Акция протеста в Кишиневе

Митингующих в центре Кишинева разогнала полиция

Sputnik
Новости
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Митингующие накануне приняли резолюцию, в которой высказали основные требования: отставка премьера Павла Филипа, признание выборов мэра Кишинева, аннулирование закона о налоговой амнистии, прекращение политического признания оппозиции, продолжение расследования кражи миллиарда евро из банков страны и привлечение к ответственности всех виновных.

СУХУМ, 27 авг — Sputnik. Молдавская полиция утром в понедельник разогнала протестующих, которые всю ночь провели возле памятника Штефана чел Маре в центре Кишинева, там запланированы мероприятия властей в честь Дня независимости республики, передает корреспондент РИА Новости.

Акция протеста с требованием отставки правительства в Кишиневе, Молдавия. 26 августа 2018
© Sputnik Мирослав Ротарь
Протестующие потребовали отставки правительства в Молдавии

Организаторами акции протеста выступили партии "Платформа "Достоинство и Правда" (PDA), "Действие и солидарность" (PAS) и Либерально-демократическая партия Молдовы (ЛДПМ). 

В митинге приняли участие более 6,5 тысячи человек, часть из них осталась ночевать в центре Кишинева.

По словам участников акции протеста, около половины седьмого утра полиция попыталась освободить территорию у памятника, где запланированы мероприятия властей в честь Дня независимости республики.

"Полиция напала на мирных протестующих, чтобы освободить место для президента Игоря Додона и премьера Павла Филипа. Мы ждем всех здесь, чтобы сказать, что мы о них думаем", — заявила лидер PAS Майя Санду.

Сейчас площадь Великого национального собрания и памятник Штефана чел Маре окружены кордонами полиции. Около 9:30 (совпадает с мск) здесь должна начаться церемония возложения цветов.

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© RUPTLY.
Многотысячные протесты в центре Кишинева

Протестующие собираются за пределами площади. Люди кричат "Долой Жиздана" (Александр Жиздан — министр внутренних дел страны. — Прим. ред.). Митингующие считают недемократичным, что им не дают возможности принять участие в мероприятии и первыми возложить цветы.

Досрочные выборы мэра в столице Молдавии проходили в два этапа, второй тур состоялся третьего июня. По данным ЦИК, победителем стал кандидат от партии "Платформа "Достоинство и Правда" Андрей Нэстасе, набравший 52,57% голосов. Однако 25 июня Высшая судебная палата признала выборы недействительными, а 29 июня ЦИК аннулировал результаты голосования.

В ответ на это оппозиция создала "Комитет национального сопротивления" и пообещала устраивать протесты до тех пор, пока не будут выполнены требования народа.

Внутриполитическая ситуация в Молдавии уже привела к тому, что Европарламент решил приостановить все запланированные выплаты в рамках макрофинансовой помощи республике.



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