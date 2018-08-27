Германия призвала ЕС отреагировать на санкции США против России

ВИЛЬНЮС, 27 авг – Sputnik. Глава внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маас считает, что Европа должна реагировать на санкционную политику США, направленную против России, Китая, Турции и других стратегических партнеров, сообщает РИА Новости.
"Вашингтон заставляет нас формулировать европейские ответы в связи с санкционной политикой. Это касается Европы и Германии, если США вдруг несогласованно и довольно неспецифично вводят санкции против России, Китая, Турции, а в будущем, возможно, и против других важнейших торговых партнеров. Мы должны на это реагировать", — заявил Маас во время открытия конференции послов в Министерстве иностранных дел в Берлине.
Он добавил, что своевременный ответ Евросоюза на новые ограничительные меры США против Ирана позволил избежать более серьезной эскалации.
Ранее немецкий министр заявил, что Германия изменит стратегию взаимодействия с Вашингтоном. По его мнению, "давно пришло время переоценить трансатлантическое партнерство: трезво, критично, и даже самокритично".
За основу взаимоотношений с США дипломат предложил взять идею сбалансированного сотрудничества, а главной целью внешнеполитического курса ФРГ назвал создание сильной и независимой Европы.
Новые санкции США
С понедельника вступили в силу новые антироссийские санкции Вашингтона. Поводом для их введения стало якобы применение Москвой химоружия в Солсбери.
Новые ограничительные меры предусматривают, что Соединенные Штаты не могут оказывать помощь России, кроме тех случаев, когда нужны "срочная гуманитарная помощь, продукты питания и иные сельскохозяйственные продукты".
Также Госдеп прекращает выдачу российским госкомпаниям лицензий на экспорт оружия и продукции двойного назначения. Однако санкции не коснутся продукции, которая необходима для космической промышленности и обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.
Также Вашингтон запретил всем американским учреждениям выдавать России кредиты, кредитные гарантии и другую финансовую поддержку.
Второй, более жесткий, пакет ограничительных мер могут ввести в ноябре. Предполагается, что санкции будут применены к экспорту и импорту товаров, а также затронут кредитование российских юридических лиц.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что новые антироссийские санкции ничего кроме дополнительной напряженности не принесут.