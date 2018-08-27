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Германия призвала ЕС отреагировать на санкции США против России

CC BY-SA 2.0 / wikipedia / Manfred Brückels / Auswaertiges Amt Berlin Eingang
Новости
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Министр иностранных дел ФРГ отметил, что Вашингтон в будущем может применить ограничительные меры и против других важнейших торговых партнеров.

ВИЛЬНЮС, 27 авг – Sputnik. Глава внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маас считает, что Европа должна реагировать на санкционную политику США, направленную против России, Китая, Турции и других стратегических партнеров, сообщает РИА Новости.

"Вашингтон заставляет нас формулировать европейские ответы в связи с санкционной политикой. Это касается Европы и Германии, если США вдруг несогласованно и довольно неспецифично вводят санкции против России, Китая, Турции, а в будущем, возможно, и против других важнейших торговых партнеров. Мы должны на это реагировать", — заявил Маас во время открытия конференции послов в Министерстве иностранных дел в Берлине.

Здание Конгресса США
© AP Photo. J. Scott Applewhite
Вступили в силу новые антироссийские санкции

Он добавил, что своевременный ответ Евросоюза на новые ограничительные меры США против Ирана позволил избежать более серьезной эскалации.

Ранее немецкий министр заявил, что Германия изменит стратегию взаимодействия с Вашингтоном. По его мнению, "давно пришло время переоценить трансатлантическое партнерство: трезво, критично, и даже самокритично".

За основу взаимоотношений с США дипломат предложил взять идею сбалансированного сотрудничества, а главной целью внешнеполитического курса ФРГ назвал создание сильной и независимой Европы.

Новые санкции США

С понедельника вступили в силу новые антироссийские санкции Вашингтона. Поводом для их введения стало якобы применение Москвой химоружия в Солсбери.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Sputnik . Екатерина Чеснокова
Захарова объявила зеркальный ответ России на санкции США‍

Новые ограничительные меры предусматривают, что Соединенные Штаты не могут оказывать помощь России, кроме тех случаев, когда нужны "срочная гуманитарная помощь, продукты питания и иные сельскохозяйственные продукты".

Также Госдеп прекращает выдачу российским госкомпаниям лицензий на экспорт оружия и продукции двойного назначения. Однако санкции не коснутся продукции, которая необходима для космической промышленности и обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

Также Вашингтон запретил всем американским учреждениям выдавать России кредиты, кредитные гарантии и другую финансовую поддержку.

Второй, более жесткий, пакет ограничительных мер могут ввести в ноябре. Предполагается, что санкции будут применены к экспорту и импорту товаров, а также затронут кредитование российских юридических лиц.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что новые антироссийские санкции ничего кроме дополнительной напряженности не принесут.



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