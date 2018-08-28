Место Джона Маккейна в Сенате США может занять его вдова

Согласно причудам американского законотворчества, на место умершего политика может претендовать его супруга.

СУХУМ, 28 авг — Sputnik. Вдова Джона Маккейна, Синди Маккейн, может занять его кресло в Сенате США, пишут американские СМИ со ссылкой на возможное предложение губернатора штата Аризона Дага Дьюси.

Американист Михаил Синельников-Оришак в эфире радио Sputnik рассказал о существующей практике передачи мест в сенате и выразил сомнения в подобном решении.

© AP Photo. Patrick Semansky Скончался сенатор Джон Маккейн

"Да, есть практика, когда место в сенате можно оставить кому-то, даже есть такое выражение "греть место", — сообщил политолог и привел в качестве примере "наследственность" мест семейством Кеннеди:

"Так было в семье Кеннеди, когда Джон ушел в президенты, знакомый его семьи "грел место" ради младшего Кеннеди, Эдварда, поскольку ему к тому времени не исполнилось необходимого количества лет. Через два года Эдвард Кеннеди занял место сенатора и пребывал на этом месте почти пятьдесят лет".

Так что, в принципе, такая практика возможна, считает Синельников-Оришак. Однако, добавляет он, вряд ли подобная практика применима к вдове Маккейна:

"Маккейн не ушел внезапно, поэтому, думаю, действительно существуют кандидатуры на его место, но вряд ли таковой является его жена".

© REUTERS / Aaron P. Bernstein На смерть Маккейна

По сообщению издания New York Times, в список возможных кандидатов на место Маккейна в Сенате США от Аризоны включены экс-сенатор от Аризоны Джон Кайл и два бывших члена палаты представителей от штата – Джон Шадегг и Мэтт Салмон, а также вдова покойного.

Глава комитета Сената США по вооружённым силам, сенатор от штата Аризона Джон Маккейн скончался от рака мозга в минувшую субботу, 25 августа. Политику был 81 год.

Маккейн был известен как один из самых антироссийски настроенных политиков на Западе. Он был автором и соавтором многочисленных инициатив американского Конгресса, направленных против России. Эстонию Маккейн посещал последний раз в августе 2016 года.