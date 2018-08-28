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Турецкий флаг.

Турция планирует построить военно-морскую базу на Северном Кипре

© AFP 2018 / EMMANUEL DUNAND
Новости
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Кипр де-факто разделен с 1974 года после военного вторжения Турции, который стал ответом на попытку госпереворота на Кипре при участии греческих военных. Турецкие вооруженные силы в ночь на 21 июля 1974 года вторглись на север Кипра и оккупировали более трети территории страны.

СУХУМ, 28 авг —Sputnik. Военное ведомство Турции намеревается в срочном порядке построить военно-морскую базу в непризнанной Турецкой Республике Северного Кипра в целях защиты собственных интересов в Средиземном море, передает РИА Новости со ссылкой на турецкую газету Yeni Safak.

Подчеркивается, что Турция не исключает возможности восстановления авиабазы Гечиткале на Северном Кипре, которую ранее использовала турецкая военная авиация.

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В 1983 году на оккупированных территориях была провозглашена Турецкая Республика северного Кипра, которую признала только Турция. Переговоры о воссоединении Кипра возобновились в феврале 2014 года после двухлетнего перерыва.

Остров, разделенный зеленой линией>>

В июле 2016 года в Грецию бежали восемь турецких военных, опасавшиеся преследований со стороны властей после неудачной попытки госпереворота. Отказ выдать их турецким властям стал причиной обострения отношений между Грецией и Турцией.

Теги:
Турция


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