Мировые цены на нефть стабилизировались

Нефтяной рынок стабилизируется после того, как инвесторы днем ранее отыгрывали сообщения в СМИ о том, что страны ОПЕК в июле сократили степень выполнения условий венского соглашения до 109%. В июне, уровень выполнения составлял 121%.

СУХУМ, 28 авг — Shutnik. Во вторник утром мировая цена на нефть стабилизировалась и практически не меняется после роста накануне на новостях о том, что страны ОПЕК в июле сократили перевыполнение условий сделки по сокращению добычи в сравнении с прошлым месяцем, передает РИА Новости.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,03%, до 76,48 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,04%, до 68,84 доллара за баррель.

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ОПЕК и ряд не входящих в организацию нефтедобывающих стран (ОПЕК+) пришли к соглашению в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК поставила цель уйти от ее перевыполнения.

Подчеркивалось, что на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе Россией — на 200 тысяч.