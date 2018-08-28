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Страны мира. Италия

Посол Италии распорядился проявлять лояльность в выдаче виз россиянам

© Sputnik . Александр Вильф
Новости
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Благодаря успешному проведению ЧМ по футболу, туристический поток итальянцев в Россию и россиян в Италию значительно увеличился.

СУХУМ, 28 авг – Sputnik. Посол Италии в России Паскуале Терраччано рассказал, что дал распоряжение итальянскому генконсульству проявлять большую лояльность в выдаче виз россиянам, передает РИА Новости.

"Нашей общей целью является наращивание туристического потока итальянцев в Россию и россиян в Италию. Этот обмен способствует лучшему взаимопониманию граждан наших стран… Я дал распоряжение генконсульству Италии проявлять наибольшую гибкость в выдаче виз россиянам", — заявил Терраччано на пресс-конференции.

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© Sputnik . Александр Вильф
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"Италия в прошлом выступала за отмену визового режима с Россией, но добиться этого не удалось, потому что Италия связана обязательствами по Шенгену с другими европейскими странами", — подчеркнул посол.

Замминистра культуры России Алла Манилова отметила, что Италия была и остается очень лояльной страной для российских туристов.

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"У нас очень много проектов. Доминирует, безусловно, культурный туризм… По цифрам — итальянцев в Россию приезжает 200 тысяч, россиян в Италию — миллион. Наш рынок выездной просто больше", — рассказала Манилова и добавила, что Россия должна стараться популяризировать свои регионы.

Теги:
визы, туризм, Россия, Италия


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