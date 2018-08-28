Посол Италии распорядился проявлять лояльность в выдаче виз россиянам

СУХУМ, 28 авг – Sputnik. Посол Италии в России Паскуале Терраччано рассказал, что дал распоряжение итальянскому генконсульству проявлять большую лояльность в выдаче виз россиянам, передает РИА Новости.
"Нашей общей целью является наращивание туристического потока итальянцев в Россию и россиян в Италию. Этот обмен способствует лучшему взаимопониманию граждан наших стран… Я дал распоряжение генконсульству Италии проявлять наибольшую гибкость в выдаче виз россиянам", — заявил Терраччано на пресс-конференции.
"Италия в прошлом выступала за отмену визового режима с Россией, но добиться этого не удалось, потому что Италия связана обязательствами по Шенгену с другими европейскими странами", — подчеркнул посол.
Замминистра культуры России Алла Манилова отметила, что Италия была и остается очень лояльной страной для российских туристов.
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"У нас очень много проектов. Доминирует, безусловно, культурный туризм… По цифрам — итальянцев в Россию приезжает 200 тысяч, россиян в Италию — миллион. Наш рынок выездной просто больше", — рассказала Манилова и добавила, что Россия должна стараться популяризировать свои регионы.