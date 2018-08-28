Отдыхающие поневоле: полторы тысячи россиян не могут вернуться из Болгарии

В настоящий момент Ростуризму не известно общее количество авиабилетов проданных туроператором "Турово", который ответственен за задержки.

СУХУМ, 28 авг — Sputnik. Более полутора тысяч туристов из России, которые должны были вернуться из Болгарии рейсами авиакомпании Bulgaria Air до 9 сентября, не могут воспользоваться оплаченной авиаперевозкой, передает РИА Новости со ссылкой на сайт Ростуризма.

"По имеющейся в распоряжении Федерального агентства по туризму информации, сейчас на территории Болгарии находятся около 1 тысячи российских туристов, которые должны были возвращаться на родину рейсами авиакомпании Bulgaria Air в период до 9 сентября и на данный момент не могут воспользоваться оплаченной авиаперевозкой", — сказано в сообщении.

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Ростуризм также сообщил,что в пятницу болгарская компания "Ной травел", выступающая посредником между российскими участниками рынка и авиакомпанией Bulgaria Air, досрочно прекратила сотрудничество в рамках чартерной программы с российским туроператором "Турово", продающим авиабилеты в Болгарию и обратно. Причиной стало наличие у российской компании просроченного долга перед болгарским контрагентом. Таким образом авиабилеты, уже оплаченные россиянами, были проданы повторно.

В Ростуризме рассказили о том, что удалось организовать возвращение организованных детских туристических групп, которое осуществляется за счет "Ной травел". Более 100 детей уже вернулись в РФ, еще 24 ребенка будут вывезены 31 августа.

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"На сегодняшний день "Турово" не предоставило Ростуризму информацию, какое количество билетов на рейсы Bulgaria Air было реализовано этой компанией самостоятельным туристам, а какое – в составе пакетных туров. В случае если билет был продан в составе пакетного тура, то ответственность перед туристом за исполнение обязательств в части авиаперевозки несет туроператор, который сформировал тур и приобрел соответствующие услуги через "Турово", —подчеркнули в ведомстве.

Если билет приобретен самостоятельно, то ответственность перед покупателем несет та компания, которая приняла оплату и предоставила информацию о том, что билет забронирован и оплачен.