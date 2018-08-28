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Мессенджер Telegram

Telegram будет сотрудничать с ФСБ

© Sputnik . Наталья Селиверстова
Новости
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Сообщается, что будет создан специальный Telegram-канал для публикации отчетов о сотрудничестве.

СУХУМ, 28 авг — Sputnik. Telegram будет каждые полгода публиковать отчеты о работе со спецслужбами по борьбе с терроризмом, передает РИА Новости со ссылкой на обновленную Политику конфиденциальности мессенджера.

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"В случае если Telegram получает судебное распоряжение, которое подтверждает подозрения в терроризме, мы можем раскрыть Ваш IP-адрес и номер телефона соответствующим спецслужбам. На данный момент таких ситуаций не было. Если же такой случай произойдет, то информация будет опубликована в отчете, публикуемом каждые полгода", — говорится в тексте о Политике конфиденциальности.

Роскомнадзор не намерен встречаться с руководством Telegram, считая, что все работы по возобновлению функционирования в России мессенджер должен решать с ФСБ, сообщил глава ведомства Александр Жаров.

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© Sputnik . Наталья Селиверстова
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"Решение Таганского суда основывалось на требованиях ФСБ к ОРИ, которые не были исполнены. Именно с ФСБ Telegram и должен решить все вопросы, предшествующие прекращению блокировки. Встреча с руководством Telegram не планируется", — заявил Жаров.

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Роскомнадзор через суд добился постановления о блокировке Telegram в России после того, как мессенджер вопреки закону не стал предоставлять ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Аргументацию Telegram, что это технически невозможно, в Роскомнадзоре называли лукавством.

Теги:
сотрудничество, ФСБ РФ, Александр Жаров, Россия


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