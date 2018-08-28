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Президент Украины Петр Порошенко

Порошенко заявил о начале процесса денонсации договора о дружбе с Россией

Пресс-служба президента Украины
Новости
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В Киеве также заявили, что вопрос с продлением договора о дружбе с Россией на следующие десять лет должен решиться до 30 сентября.

СУХУМ, 28 авг – Sputnik. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ожидает в ближайшее время от МИД пакет документов для начала процесса разрыва соглашения о дружбе с РФ.

"Мы подошли к следующему шагу: прекращению действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией… Уже в ближайшее время я жду от МИД необходимый пакет документов для начала реализации этого процесса", — сказал Порошенко на встрече с дипломатами во вторник, его выступление транслируют украинские телеканалы.

Договор закрепляет стратегическое партнерство сторон "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления". Срок его действия — десять лет с последующей автоматической пролонгацией, если стороны не выскажутся против.

Военный парад в честь Дня независимости в Киеве
© REUTERS / Gleb Garanich
Порошенко открыл парад гимном националистов

Российская Федерация и Украина подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве в 1997 году. Документ ратифицирован Верховной радой.

В начале этого года вице-спикер Рады Ирина Геращенко заявляла, что Киев не планирует денонсировать соглашение. Украина, по ее словам, напротив, "намерена требовать от России выполнения положений этого документа".

В марте стало известно, что украинский МИД подготовил предложение по выходу страны из СНГ и денонсации договора о дружбе с Россией. Ведомство также анонсировало идею заключить новый договор — "на новых основаниях".

В апреле Порошенко заявил, что внесет в Верховную раду законопроект о немедленном одностороннем прекращении отдельных положений договора. Позже он пояснил, что Киев намерен прекратить положения по военному, военно-техническому и стратегическому сотрудничеству, при этом положения о суверенитете и территориальной целостности страны останутся в силе.

Отношения Москвы и Киева ухудшились после госпереворота на Украине, возвращения Крыма в состав России и начала противостояния в Донбассе.



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