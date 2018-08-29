Небензя указал на пассивность ООН в восстановлении Сирии

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на ближайшей встрече с генсеком организации Антониу Гутеррешем намерен обсудить ситуацию с провокациями с применением химического оружия в Сирии.

СУХУМ, 29 авг — Sputnik. Организация Объединенных Наций занимает пассивную позицию в восстановлении Сирии, и соответствующая директива в организации существует, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, сообщает РИА Новости. © AFP 2018/ Omar Haj Kadour "Белые каски" привезли отравляющие вещества боевикам в Сирии

"Большая роль в деле возвращения сирийцев к родным очагам должна отводиться ООН, прежде всего, управлению Верховного комиссара по делам беженцев", — отметил Небензя.

По его словам, внутренняя директива секретариата ООН, разработанная в конце прошлого года департаментом по политическим вопросам без консультаций со странами-членами, препятствует вовлечению ооновских структур в усилия по восстановлению Сирии до осуществления политических перемен в этой стране.

Василий Небензя также прокомментировал ситуацию в сирийском Идлибе, отметив, что Москва считает приоритетной задачу размежевания террористов и умеренной оппозиции в сирийском Идлибе.

"У сирийских вооруженных сил нет химического оружия и нет планов по его использованию. Нет в этом никакой военной необходимости, мы об этом неоднократно говорили. Люди в здравом уме не будут использовать бессмысленные с военной точки зрения средства, чтобы вызвать на себя ответный огонь трех могущественных держав. Зато последние, объявив об этом и дождавшись провокаций боевиков, могут начать бомбардировки", — заявил Небензя.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что, по данным независимых источников, террористы группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" (запрещена в РФ) готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб в Сирии.