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Автобус с российскими туристами столкнулся с фурой в Турции

© Fotolia / Moonrise
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Пассажирский автобус столкнулся с грузовым авто, в результате чего съехал с трассы. ДТП произошло около 5:00 утра в среду.

СУХУМ, 29 авг — Sputnik. Автобус с 25 российскими туристами попал в ДТП по дороге в аэропорт в Турции в среду утром, сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкие СМИ.

Генконсульство России в турецкой Анталье проверяет информацию о российских туристах, пострадавших в ДТП с участием автобуса, заявил РИА Новости представитель дипмиссии.​

"Мы проверяем эту информацию, уточняем, что произошло", — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, одиннадцать россиян получили ранения, их госпитализировали.



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