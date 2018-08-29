Автобус с российскими туристами столкнулся с фурой в Турции

СУХУМ, 29 авг — Sputnik. Автобус с 25 российскими туристами попал в ДТП по дороге в аэропорт в Турции в среду утром, сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкие СМИ.
Rus turistleri taşıyan midibüse TIR arkadan çarptıhttps://t.co/FzRtUdno0j pic.twitter.com/YvlidWE82k— NTV (@ntv) 29 августа 2018 г.
Генконсульство России в турецкой Анталье проверяет информацию о российских туристах, пострадавших в ДТП с участием автобуса, заявил РИА Новости представитель дипмиссии.
"Мы проверяем эту информацию, уточняем, что произошло", — сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, одиннадцать россиян получили ранения, их госпитализировали.
Rus turistleri taşıyan midibüse TIR çarptı! https://t.co/eEYS8U3erN pic.twitter.com/Oxu0oeeKU8— İstiklal.com.tr (@gazeteistiklal) 29 августа 2018 г.