Путин: возраст выхода на пенсию для женщин должен быть 60 лет

Государственная дума 19 июля поддержала в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионное законодательство. Проект предусматривает повышение возраста выхода на пенсию до 65 и 63 лет для мужчин и женщин соответственно.

СУХУМ, 29 авг — Sputnik. Президент России Владимир Путин обратился к гражданам, чтобы подробно рассказать обо всех аспектах изменений пенсионного законодательства и поделиться своей позицией.

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Возраст выхода на пенсию для женщин должен быть 60 лет, вместо правительственных 63, заявил президент.

"В проекте закона предлагается увеличить пенсионный возраст для женщин на 8 лет – до 63 лет, тогда как для мужчин он повышается на пять лет. Так не пойдет, конечно. Это неправильно. И в нашей стране отношение к женщинам особое, бережное. Мы понимаем, что они не только трудятся по основному месту работы, на них, как правило, весь дом, забота о семье, воспитание детей, хлопоты о внуках. Пенсионный возраст для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин. Поэтому считаю необходимым уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин с 8 до 5 лет", — отметил Путин в своем телеобращении к гражданам России.

Ранее Путин уже высказывал свою позицию по этому вопросу. Президент отметил, что ему не нравится ни один из предложенных вариантов по повышению пенсионного возраста. Однако глава государства призвал опираться на экономические оценки. Он подчеркнул, что пенсионная система может в будущем лопнуть, если не произвести необходимые изменения.