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Предъявите паспорт: Instagram введет верификацию аккаунтов

© Sputnik . Наталья Селиверстова
Новости
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Руководство соцсети Instagram решило усилить меры безопасности и защиту пользователей.

СУХУМ, 29 авг — Sputnik. Instagram предложит своим пользователем возможность верифицировать аккаунт по запросу, при условии предоставления документа, подтверждающего личность пользователя, сообщает РИА Новости.

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© Sputnik . Наталья Селиверстова
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В официальном заявлении сервиса говорится, что аккаунт должен соответствовать нормам и правилам сервиса, а от пользователя потребуется предоставить свое полное имя и копию документа, подтверждающего его личность.

Пользователь отправляет запрос, который может быть рассмотрен, а может быть и отклонен: аккаунт должен соответствовать нормам и правилам сервиса, а от пользователя потребуется предоставить свое полное имя и копию документа, подтверждающего его личность.

Еще одной функцией станет возможность получить информацию о популярных аккаунтах в Instagram, чтобы иметь возможность оценить их подлинность. Так, станут доступны дата создания аккаунта, страна, в которой он находится, аккаунты с общими подписчиками, любые изменения имени пользователя за последний год и любые рекламные объявления, которыми аккаунт в настоящее время управляет.

Instagram — бесплатное приложение обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, разработанное в США в 2010 году Кевином Систромом и Майком Кригером. В 2012 году Facebook объявил о покупке сервиса за миллиард долларов.



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