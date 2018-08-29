Предъявите паспорт: Instagram введет верификацию аккаунтов

СУХУМ, 29 авг — Sputnik. Instagram предложит своим пользователем возможность верифицировать аккаунт по запросу, при условии предоставления документа, подтверждающего личность пользователя, сообщает РИА Новости.

© Sputnik . Наталья Селиверстова Facebook и Instagram помогут пользователям не тратить жизнь впустую

В официальном заявлении сервиса говорится, что аккаунт должен соответствовать нормам и правилам сервиса, а от пользователя потребуется предоставить свое полное имя и копию документа, подтверждающего его личность.

Пользователь отправляет запрос, который может быть рассмотрен, а может быть и отклонен: аккаунт должен соответствовать нормам и правилам сервиса, а от пользователя потребуется предоставить свое полное имя и копию документа, подтверждающего его личность.

Еще одной функцией станет возможность получить информацию о популярных аккаунтах в Instagram, чтобы иметь возможность оценить их подлинность. Так, станут доступны дата создания аккаунта, страна, в которой он находится, аккаунты с общими подписчиками, любые изменения имени пользователя за последний год и любые рекламные объявления, которыми аккаунт в настоящее время управляет.

Instagram — бесплатное приложение обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, разработанное в США в 2010 году Кевином Систромом и Майком Кригером. В 2012 году Facebook объявил о покупке сервиса за миллиард долларов.