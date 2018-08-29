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Министерство финансов в США Вашингтоне

США подали иск в ВТО против России

© AFP 2018 / Brendan Smialowski
Новости
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Россия с 5 августа ввела новые ставки импортных пошлин в отношении ряда американских товаров в ответ на ранее введенные США пошлины на сталь и алюминий.

СУХУМ, 29 авг — Sputnik. США начали процедуру подачи иска во Всемирную торговую организацию (ВТО) против России за пошлины на импорт ряда американских товаров, сообщает РИА Новости.

Вход в здание МИД Германии
CC BY-SA 2.0 / wikipedia / Manfred Brückels / Auswaertiges Amt Berlin Eingang
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Первый шаг процедуры подачи иска — запрос консультаций.

США указывают, что Россия не применяет пошлины на аналогичные товары из других стран-членов ВТО.

Россия с 5 августа ввела новые ставки импортных пошлин в отношении американских товаров — отдельных видов транспортных средств для перевозки грузов, строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструментов для обработки металлов и бурения скальных пород, оптоволокна ряда.

Ставки этих пошлин составляют от 25% до 40%.



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