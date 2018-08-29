США подали иск в ВТО против России

СУХУМ, 29 авг — Sputnik. США начали процедуру подачи иска во Всемирную торговую организацию (ВТО) против России за пошлины на импорт ряда американских товаров, сообщает РИА Новости.
Первый шаг процедуры подачи иска — запрос консультаций.
США указывают, что Россия не применяет пошлины на аналогичные товары из других стран-членов ВТО.
Россия с 5 августа ввела новые ставки импортных пошлин в отношении американских товаров — отдельных видов транспортных средств для перевозки грузов, строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструментов для обработки металлов и бурения скальных пород, оптоволокна ряда.
Ставки этих пошлин составляют от 25% до 40%.