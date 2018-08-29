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Клопы-гребляки в Амгинском улусе Яктутии

В Якутии выпал дождь из "кузенов" абхазского мраморного клопа

© Фото: Минэкологии Республики Саха (Якутия)
Новости
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В инспекцию охраны природы Амгинского района поступила информация о том, что на территории населенного пункта Алтанский наслег обнаружены неизвестные насекомые.

СУХУМ, 29 авг — Sputnik. Дождь из клопов-гребляк выпал в Амгинском районе Якутии, сообщает РИА Новости.

Происхождение насекомых было установлено в Институте биологических проблем криолитозоны СО РАН в Якутске после того, как экологи направили образцы клопов на исследование.

В институте подтвердили, что это клопы-гребляки из семейства Corixidae. По словам ученых-энтомологов, раньше в Амгинском районе и Центральной Якутии наблюдались случаи "кориксидных дождей".

"В 1917-1920 годах регистрировались случаи, когда множество клопов-кориксид ночью летели на свет ламп и падали на землю как дождь. Этот редчайший случай повторился еще в конце лета 1994 года в селе Амга. Примерно в это же время люди видели миллионы кориксид в шести километрах от поселка. Сейчас как раз у них сезон миграции, для людей не представляют опасности", — сообщили ученые.

Абхазский мраморный клоп относится к тому же отряду и подотряду насекомых, что и клопы-гребляка, только к разным семействам.

Клоп
CC0
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Мраморные клопы появились на Черноморском побережье Абхазии в большом количестве около четырех лет назад.

Вредитель быстро освоился в республике. Насекомое питается молодыми листьями и плодами. Наибольший вред причиняет плодовым и ягодным культурам. Может вредить овощным и зерновым культурам. Так, по данным Общественной палаты, в 2017 году более 70 процентов ореха и до 50 процентов мандаринов было уничтожено мраморным клопом.

В апреле 2018 года из-за вредителя Россельхознадзор на неделю ограничил поставку фруктов и овощей из Абхазии.

Весной 2018 года Россия подключилась к решению проблемы с мраморным клопом в Абхазии. В качестве гуманитарной миссии Россия поставляет в Абхазию феромоновые ловушки, ручные ранцы-опрыскиватели и химические препараты для борьбы с вредителем.



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