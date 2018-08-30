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Испытания крылатой ракеты

Россия успешно испытала новую ракету ПРО

Министерство обороны РФ
Новости
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Пуск провел боевой расчет войск противовоздушной и противоракетной обороны на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

СУХУМ, 30 авг — Sputnik. Российские военные успешно испытали новую ракету системы противоракетной обороны (ПРО), сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

"Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью", — сообщил заместитель командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС полковник Андрей Приходько.

Система противоракетной обороны состоит на вооружении ВКС и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения, а также выполнения задач в интересах систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.



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