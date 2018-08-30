Не угадаете: названа страна с самой высокой смертностью из-за алкоголя

The Global Times опубликовали рейтинг стран с самой высокой смертностью населения от алкогольных напитков.

СУХУМ, 30 авг — Sputnik. Рейтинг стран с самой высокой смертностью из-за употребления алкоголя возглавил Китай, пишет портал МИР 24. © Sputnik / Томас Тхайцук Напиток богов: как выбрать качественное домашнее вино на курортах Абхазии

В 2016 году в этой стране зафиксирована гибель из-за злоупотреблений 650 тысяч мужчин и 59 тысяч женщин. Жители страны пьют как традиционные вино и пиво, так и крепкий национальный напиток байцзю, который по градусам приближен к водке.

Второе место с небольшим отрывом занимает Индия. Там ежегодно от спиртосодержащих жидкостей умирает порядка 42 тысяч женщин и 290 тысяч мужчин.

Тройку замыкает Россия, в которой алкоголь стал причиной смерти в 2016 году для 180 тысяч мужчин и 43 тысяч женщин.

В числе прочих негативных последствий, пьянство провоцирует увеличение количества онкологических заболеваний.