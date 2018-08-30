Высадка на Луну: открылся 75 Венецианский кинофестиваль

В этом году жюри под председательством мексиканского режиссера Гильермо дель Торо решит судьбу 21 картины основного конкурса.

СУХУМ, 30 авг — Sputnik. Один из старейших киносмотров мира в 75-й раз открылся на острове Лидо в Венеции, сообщает РИА Новости.

Фестиваль открыла картина американского режиссера Дэмиена Шазелла "Человек на Луне".

Человек на Луне

Молодой режиссер Дэмиен Шазелл второй раз открывает кинофестиваль, в этот раз своей картиной "Человек на Луне".

Картина рассказывает про Нила Армстронга, первого человека, который вступил на луну.

Главную роль в фильме исполнил Райан Гослинг, а его жену, Джанет Армстронг, сыграла британская актриса Клер Фой.

Конкурс

Несмотря на преобладание женщин в жюри, женщина-режиссер в конкурсе всего одна — австралийка Дженнифер Кент с готическим триллером о мести "Соловей".

Мексиканский режиссер Альфонсо Куарон представит свой первый после долгого перерыва испаноязычный проект "Рим", который как раз не был допущен на Каннский фестиваль из-за того, что права на прокат были куплены Netflix. Подробностей об этой во многом автобиографической картине, над которой Куарон работал около 16 лет, почти нет. Известно только, что действие фильма происходит в начале 70-х в Мехико.

Также Netflix представит на фестивале проект братьев Коэнов про мир Дикого Запада "Баллада Бастера Скраггса", который был запланирован как сериал, но неожиданно для всех превратился в полнометражную картину, а также фильм британца Пола Гринграсса "22 июля" о трагических событиях в Норвегии. Примечательно, что фильм норвежца Эрика Поппе практически с таким же названием и о тех же событиях был представлен в этом году на Берлинале. Amazon Studios в свою очередь покажут в конкурсе, по словам Барберы, "самый амбициозный проект" итальянца Луки Гуаданьино, ремейк культового триллера "Суспирия" Дарио Ардженто с Тильдой Суинтон и Дакотой Джонсон.

Среди других англоязычных проектов: историческая картина "Фаворитка" от греческого эксцентрика Йоргаса Лантимоса с Эммой Стоун и Рейчел Вайс, музыкальная драма "Голос Люкс" молодого режиссера Бреди Корбета с Натали Портман и Джудом Лоу, а также историческое полотно Майка Ли "Петерлоо". Классик французского кино Жак Одияр привезет в Венецию свой англоязычный дебют "Братья Систерс" с Джейком Джилленхолом и Хоакином Фениксом, а его соотечественник Оливье Ассаяс — комедию "Нон фикшен" с Жюльетт Бинош и Гийомом Кане.

Вообще в этом году в программе велико присутствие оскароносных режиссеров. Кроме Шазелла и Одияра в Венецию приезжают венгерский режиссер Ласло Немеш с семейной драмой "Закат" и немец Флориан Хенкель фон Доннерсмарк с триллером "Работа без авторства". Завсегдатай фестиваля Марио Мартоне представит фильм "Capri-revoluton", Давид Эльхоффен вернется на смотр с триллером "Верные враги", а Уиллем Дефо попробует себя в роли Ван Гога в картине "Ван Гог. На пороге вечности" Джулиана Шнабеля.

Кино из России

Россию будет представлять фильм "Человек, который удивил всех" Натальи Меркуловой и Алексея Чупова во второй по важности программе смотра "Горизонты".

Фильм с Евгением Цыгановым и Натальей Кудряшовой в главных ролях рассказывает про деревенского мужика, который узнает, что болен раком в терминальной стадии. Лечиться ему совсем не хочется, несмотря на уговоры семьи, но однажды он узнает про сибирскую легенду о селезне, которому удается обмануть смерть, и это дает ему надежду.

Впервые Венецианский кинофестиваль был проведен в 1932 году на террасе отеля "Эксцельсиор" на острове Лидо и открылся фильмом Рубена Мамуляна "Доктор Джекилл и мистер Хайд".