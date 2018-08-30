"Аллигаторы" уничтожили "шахид-мобили" на военной базе ЮВО в Абхазии

Ротные тактические учения в Абхазии проводятся в период с 20 августа по 15 сентября.

СУХУМ, 30 авг — Sputnik. Командиры ротных тактических групп российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии отработали навыки противодействия так называемым "шахид-мобилям" с применением ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор", сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы ЮВО Вадима Астафьева.

В ходе двусторонних ротных тактических учений на горно-лесистом полигоне "Цабал", по решению командиров, приданное подразделению звено вертолетов выполнило задачу по уничтожению приближающихся заминированных противником машин ("шахид-мобилей").

Отмечается, что наведение воздушных ударов на цель выполняют разведчики базы, используя комплексы разведки, управления и связи КРУС "Стрелец-ВР".

"В соответствии с требованием командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова практика управления авиационными силами сегодня внедрена в систему боевой подготовки всех командиров рот мотострелковых и танковых подразделений ЮВО", — сказал Астафьев.

Ежедневно в ротных тактических учениях принимают участие свыше одной тысячи военнослужащих базы, задействовано более 300 единиц военной техники.