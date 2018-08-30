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Здание Пентагона

Американский генерал: США не могут защитить себя от России и Китая

© flickr.com / David B. Gleason
Новости
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Генерал отметил, что Пентагон уже ищет способы перестать быть беззащитным перед новейшим оружием России.

СУХУМ, 30 авг — Sputnik. Глава Северного командования Вооруженных сил США и Командования воздушно-космической обороны Северной Америки генерал Терренс О'Шонесси заявил, что территория США не сможет спастись от российского и китайского оружия в случае войны, сообщает РИА Новости.

"Раньше мы думали, что окружающие нас океаны и дружественные страны на севере и юге делают нашу страну недосягаемой, но все меняется, поскольку есть противники, которые сейчас действительно способны достигнуть нашей территории", — отметил он на 140-й конференции Ассоциации Национальной гвардии США.

Кадры испытания новой российской противоракеты
© RUPTLY.
Испытание новой российской противоракеты

Генерал призвал полностью поменять оборонную стратегию страны.

В начале марта Путин в послании Федеральному собранию рассказал о новейших, уже испытанных образцах оружия, которые позволят надолго обеспечить безопасность страны. Среди них — авиационный комплекс "Кинжал", ракетный комплекс "Сармат", крылатая ракета с ядерной энергоустановкой "Буревестник" и лазерное оружие. Также президент сообщил о разработке гиперзвукового оружия — системы "Авангард", способной лететь в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность со скоростью, превышающей число Маха более чем в 20 раз.

Тогда президент отметил, что Запад отказался обсуждать с Россией ее опасения относительно нарушения стратегического баланса и не стал прислушиваться к предостережениям Москвы относительно ее готовности нейтрализовать угрозы, связанные с развертыванием американской системы ПРО.



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