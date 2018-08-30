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Умер Иосиф Кобзон

© Sputnik . Илья Питалев
Новости
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Иосиф Кобзон был госпитализирован 20 июля в тяжелом состоянии.

СУХУМ, 30 авг — Sputnik. Скончался народный артист СССР, депутат Государственной думы Иосиф Кобзон, сообщает РИА Новости.

О проблемах со здоровьем певца стало известно в 2005 году, когда у него обнаружили онкологическое заболевание. После этого Кобзон перенес несколько операций и курсов химиотерапии.

Советский и российский певец, народный артист СССР Иосиф Давыдович Кобзон родился 11 сентября 1937 года в городе Часов Яр Донецкой области (Украина).

Иосиф Кобзон записал порядка трех тысяч песен. За время сценической жизни побывал с гастролями более чем в 100 странах мира.

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С 1997 года Иосиф Кобзон избирается депутатом Государственной Думы РФ. Является первым заместителем председателя комитета по культуре Государственной Думы седьмого созыва.

Творчество и деятельность Иосифа Кобзона отмечены многочисленными наградами. В 1987 году ему было присвоено звание народный артист СССР. Он является лауреатом Государственной премии СССР (1984) и премии Ленинского комсомола (1976).

Кобзон награжден российскими орденами Мужества (2002), "За заслуги перед Отечеством" III (1997), II (2002) и I (2012) степеней.

В 2016 году за особые трудовые заслуги перед государством и народом ему было присвоено звание Героя Труда Российской Федерации.

Иосиф Кобзон был женат третьим браком. Первой его супругой была певица Вероника Круглова, второй — актриса Людмила Гурченко (1935-2011). С 1971 года Иосиф Кобзон женат на Нелли Кобзон. У супругов двое детей — сын Андрей и дочь Наталья.



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