"Аэрофлот" может сделать выбор мест в самолете платным

Решение планируют внедрить для извлечения дополнительной выручки на фоне убыточного первого полугодия 2018 года.

СУХУМ, 30 авг — Sputnik. Авиакомпания "Аэрофлот" намерена предложить пассажирам ряд дополнительных услуг, за которые будет взиматься плата, сообщает ПРАЙМ.

© Sputnik . Наталья Селиверстова Российские авиакомпании предупредили о повышении цен на билеты

В частности, речь идет об услуге выбора места и покупки багажа онлайн для более низких тарифов.

"Инициатива предоставить пассажирам возможность выбора места за дополнительную плату не утверждена. В перспективе, если инициатива будет утверждена, пассажиры "Аэрофлота" при покупке билета по тарифам "Эконом Промо" и "Эконом Бюджет" смогут выбрать себе место за дополнительную плату", — сообщили в авиакомпании.

Чистый убыток группы "Аэрофлот" по МСФО в первом полугодии 2018 года составил 5,2 миллиарда рублей против прибыли в 2,9 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого года.