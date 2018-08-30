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Футбол. ЧМ-2018. Прилет сборной Панамы

"Аэрофлот" может сделать выбор мест в самолете платным

© Sputnik . Юлия Честнова
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Решение планируют внедрить для извлечения дополнительной выручки на фоне убыточного первого полугодия 2018 года.

СУХУМ, 30 авг — Sputnik. Авиакомпания "Аэрофлот" намерена предложить пассажирам ряд дополнительных услуг, за которые будет взиматься плата, сообщает ПРАЙМ.

Пассажиры выходят из самолета авиакомпании Аэрофлот.
© Sputnik . Наталья Селиверстова
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В частности, речь идет об услуге выбора места и покупки багажа онлайн для более низких тарифов.

"Инициатива предоставить пассажирам возможность выбора места за дополнительную плату не утверждена. В перспективе, если инициатива будет утверждена, пассажиры "Аэрофлота" при покупке билета по тарифам "Эконом Промо" и "Эконом Бюджет" смогут выбрать себе место за дополнительную плату", — сообщили в авиакомпании.

Чистый убыток группы "Аэрофлот" по МСФО в первом полугодии 2018 года составил 5,2 миллиарда рублей против прибыли в 2,9 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого года.



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